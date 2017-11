Bottas si v Brazílii vyjazdil pole position, čerstvý majster sveta Hamilton havaroval

SAO PAULO 11. novembra (WebNoviny.sk) – Fínsky jazdec Valtteri Bottas sa stal víťazom kvalifikácie na nedeľňajšiu Veľkú cenu Brazílie formuly 1.

Dvadsaťosemročný pilot tímu Mercedes triumfoval časom 1:08,322 min, bol o 38 tisícin sekundy rýchlejší ako Nemec Sebastian Vettel na monoposte Ferrari. Tretieho klasifikovali Vettelovho fínskeho kolegu Kimiho Räikkönena, ktorý za krajanom Bottasom zaostal o viac ako dve desatiny sekundy.

Rodák z Nastoly Bottas si vybojoval tretiu pole position v kariére, všetky kvalifikačné víťazstvá dosiahol v tejto sezóne. Okrem Brazílie sa tešil aj v Bahrajne a Rakúsku. „So Sebastianom to bolo tesné počas celej kvalifikácie, ale v závere som predviedol dobré kolo. Máme dobré auto a zajtra to bude proti Ferrari poriadny boj. Teším sa na to,“ uviedol Bottas.

Čerstvý štvornásobný majster sveta a Bottasov tímový kolega Lewis Hamilton mal v prvej časti kvalifikácie nehodu a v nedeľu odštartuje posledný. „Udialo sa to rýchlo, som v poriadku. Je to veľmi neobyčajné z mojej strany, ale dokazuje to, že všetci sme ľudské bytosti a takéto veci sa stávajú. Zajtra sa pokúsim čo najviac si užiť preteky. Pred rokmi som tiež štartoval zo zadných pozícií a išlo o skvelú jazdu,“ povedal Hamilton.

VEĽKÁ CENA BRAZÍLIE

kvalifikácia

Výsledky:

1. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 1:08,322 min, 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari +0,038 s, 3. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari +0,216, 4. Max Verstappen (Hol.) Red Bull +0,603, *5. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull +1,008, 6. Sergio Pérez (Mex.) Force India +1,276

* – na štarte posun o 10 miest nižšie