Bottas vyhral Veľkú cenu Rakúska, Verstappen mal kolíziu s Alonsom

SPIELBERG 9. júla (WebNoviny.sk) – Fínsky jazdec Valtteri Bottas sa stal víťazom nedeľňajšej Veľkej ceny Rakúska formuly 1.

Pilot tímu Mercedes tesne udržal za sebou čoraz viac približujúceho sa Nemca Sebastiana Vettela na monoposte Ferrari, napokon triumfoval s náskokom 0,658 s. Pre 27-ročného rodáka z Nastoly je to po VC Ruska druhé prvenstvo v pretekoch F1 v kariére.

Na treťom mieste skončil na okruhu Red Bull Ring Austrálčan Daniel Ricciardo z domáceho tímu Red Bull, ktorý sa v posledných kolách urputne bránil pred druhým jazdcom Mercedesu Lewisom Hamiltonom štartujúcim z ôsmej pozície. Brit obsadil v kvalifikácii tretiu priečku, ale musel sa posunúť o päť miest dozadu pre výmenu prevodovky.

Bottas mal déja vu

Vettelovho tímového kolegu Kimiho Räikkönena klasifikovali na piatej pozícii (+20,370 s), šiesty bol Romain Grosjean na monoposte Haas (+1:13,160 min) a na bodoch skončili obaja piloti Force India a Williams.

“Mal som trochu déja vu z toho, čo sa stalo v Rusku. Od piateho kola druhého stintu som mal veľké poškodenie na zadnej pneumatike. Predbiehanie jazdcov pomalších o kolo bolo trochu zradné, ale som šťastný, veľmi ďakujem tímu za odvedenú prácu. Mal som štart života (reakcia 0,2 s, pozn.). Pred nami je stále dlhý rok, nie sme ešte ani v polovici. Neustále sa vyvíjame ako tím,” povedal na pódiu víťazný Bottas.

“Bolo to veľmi tesné. Do vysielačky mi povedali, že Valtteri má problémy, ja som na to tlačil tak či tak. V druhom stinte som sa cítil omnoho lepšie, v prvej polovici pretekov som trochu bojoval s autom. Ako náhle sme nasadili supermäkké pneumatiky, auto ožilo a mal som veľmi dobrú rýchlosť. Pomaličky som sa približoval, potreboval som asi ešte jedno kolo. Chcel som vyhrať, ale aj druhé miesto je dobrý výsledok,” dodal Vettel.

Líder šampionátu Vettel zvýšil svoj náskok na čele pred Hamiltonom na 20 bodov, tretí je Bottas s 35-bodovým mankom. V Pohári konštruktérov Mercedes vedie pred Ferrari o 33 bodov. Nasledujúce podujatie sa uskutoční už o týždeň v britskom Silverstone.

Kolízia Verstappena s Alonsom

Bottasovi sa podaril štart, za ním bol Vettel, Hamilton poskočil na siedmu priečku. Preteky sa v prvom kole skončili pre Verstappena s Alonsom, ktorí sa dostali do vzájomnej kolízie. Za jej vinníka označili Kvjata a Rus dostal trest prejazd boxovou uličkou.

Hamiltonovi sa darilo predierať sa štartovým poľom, v 22. kole už útočil na štvrtého Räikkönena, Fín ho však pred seba nepustil. Bottas mal pred Vettelom približne osemsekundový náskok. V polovici pretekov sa rozbehli zastávky u mechanikov. V 45. kole viedol Bottas o štyri sekundy pred Vettelom, tretí bol Ricciardo, štvrtý Hamilton.

Vettel začal zrýchľovať a približoval sa k Bottasovi, 10 kôl pred koncom bol rozdiel na úrovni 2,4 sekundy. Hamilton zo štvrtej pozície začal dobiehať Ricciarda. Vettel aj Hamilton sa čoraz viac blížili k svojim súperom, napokon sa nedokázali pred nich dostať a Bottas sa radoval zo svojho druhého víťazstva v F1.

Veľká cena Rakúska F1 – Spielberg

nedeľa (po 71 kolách)

1. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 1:21:48,527 h, 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari +0,658 s, 3. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull +6,012, 4. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes +7,430, 5. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari +20,370, 6. Romain Grosjean (Fr.) Haas +1:13,160 min, 7. Sergio Pérez (Mex.) Force India, 8. Esteban Ocon (Fr.) Force India, 9. Felipe Massa (Braz.) Williams, 10. Lance Stroll (Kan.) Williams – všetci +1 kolo

Poradie MS

po 9 z 21 pretekov

1. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 171 bodov, 2. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 151, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 136, 4. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 107, 5. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 83, 6. Sergio Pérez (Mex.) Force India 50

Pohár konštruktérov

1. Mercedes 287 bodov, 2. Ferrari 254, 3. Red Bull 152, 4. Force India 89, 5. Williams 40, 6. Toro Rosso 33