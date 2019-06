Boxer Andrej Csemez prehral s Ukrajincom Chyžňakom a v Minsku získal bronz

Štvrtá medaila pre slovenskú výpravu na II. európskych hrách v bieloruskom Minsku má bronzový lesk. Boxer Andrej Csemez, ktorého odmalička volajú Bandi, totiž v piatok večer prehral v semifinále s Ukrajincom Olexandrom Chyžňakom a nepostúpil do finále hmotnostnej kategórie do 75 kilogramov. Bola to tretia prehra Csemeza s Chyžňakom z troch vzájomných duelov.

Štyri medaily Slovákov

Keďže boxerský turnaj v Minsku má zároveň status európskeho šampionátu, slovenský pästiar KO Box clubu Galanta ziskom bronzu na EH 2019 bude v štatistikách vedený aj ako tretí z ME 2019. Dvadsaťtriročný Chyžňak je v kategórii do 74 kg úradujúci majster sveta a v Bielorusku obhajuje zlato z predchádzajúcich ME.

Na EH 2019 v Minsku vybojovali slovenskí športovci už štyri medaily – bronz okrem Csemeza získali v rýchlostnej kanoistike Mariana Petrušová v K1 na 5000 m aj štvorkajak Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek na 500 m, striebro na Slovensko priniesol šprintér Ján Volko (100 m).

V krátkej histórii EH má Slovensko na svojom konte už 11 cenných kovov – sedem z Baku 2015 (1 – 3 – 3) a štyri z Minska 2019 (0 – 1 – 3).

Bačíkova skončila desiata

V piatok podvečer Alžbeta Bačíková obsadila 10. miesto v disciplíne scratch v dráhovej cyklistike. Dvadsaťdeväťročná rodáčka z Krupiny absolvovala v Bielorusku už svoju tretiu disciplínu, keď v sobotu 22. júna obsadila 57. priečku v cestných pretekoch žien s hromadným štartom a o tri dni neskôr ju klasifikovali na 28. pozícii v časovke.

V piatok podvečer v Minsk Arene v šestnásťčlennom štartovom poli triumfovala Holanďanka Kirsten Wildová pred Martinou Fidanzovou z Talianska a domácou cyklistkou Hannou Cerachovou.

Bačíkovú v Minsku čaká ešte jeden štart – v sobotu sa predstaví tiež v scratchi, ktorý však bude súčasťou omnia (viacboja). „Šlo sa mi dobre, ale zle som si vybrala prevod a to bola chyba,“ zhodnotila Bačíková pre Rádio Slovensko.