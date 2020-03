Boženík musí v holandskom Feyenoorde dodržiavať prísne pravidlá, v cudzine ho podporuje priateľka

Pandémia koronavírusu má po celom svete za následok zrušenie či prerušenie veľkého množstva športových podujatí. Keďže viaceré ligy zatiaľ nezrušili a v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti sa očakáva ich pokračovanie, mnohí slovenskí športovci zostali v tejto pre ľudstvo neľahkej situácii mimo vlasť.

Jedným z nich je aj futbalový reprezentačný útočník Róbert Boženík. Dvadsaťročný futbalista pritom iba koncom januára prestúpil z fortunaligového tímu MŠK Žilina do holandského klubu Feyenoord Rotterdam.

Individuálny tréning

„Ja v Rotterdame tiež trénujem individuálne, od klubu sme dostali dosť prísne nariadenia, ktoré musíme rešpektovať a dodržiavať. Som rád, že v týchto ťažkých časoch je tu so mnou priateľka a môžeme spolu tráviť viac času,“ prezradil mladý reprezentant prostredníctvom videa na facebooku Slovenského futbalového zväzu.

V úvode aktuálneho týždňa Európska futbalová únia (UEFA) rozhodla o preložení majstrovstiev Európy až na rok 2021, pôvodne sa mali hrať od 12. júna 2020.

Preloženie baráže

Aktuálna situácia si vyžiadala aj preloženie baráže o postup na ME, do ktorej sú zapojení aj Slováci. „Ja osobne tiež súhlasím s preložením baráže aj s odkladom ME na rok 2021. Ide hlavne o naše zdravie a zdravie všetkých ľudí,“ myslí si Róbert Boženík.

Šírenie ochorenia COVID-19 zasiahol aj Slovensko, mnoho ľudí zostalo doma a medzi štyrmi stenami trávia dlhé dni. Niektorí však stále berú situáciu na ľahkú váhu. Všetkým občanom Slovenska poslal mladý slovenský futbalista prianie: „Na Slovensko by som chcel všetkým zaželať hlavne veľa zdravia, aby boli opatrní a nech sa zdržiavajú hlavne doma.“