Božský Maradona už pred 15 rokmi vedel, čo by si dal raz vyryť na náhrobný kameň

Písal sa 15. august 2005 a argentínska televízia si dovolila v šouprograme La Noche del 10 počin, ktorý zrejme nikto predtým a ani potom nezopakoval.

Diego Maradona urobil rozhovor sám so sebou a dvaja Maradonovia sa bavili aj o svojej smrti. „Kedy by som chcel zomrieť? Zostarnúť s vnúčatami by asi znamenalo pokojnú smrť. Vtedy by som bol spokojný,“ odpovedal vtedy sám sebe Božský Diego.

Futbal mu dal radosť a slobodu

Diego anketár mal na sebe košeľu a sako a Diego respondent zasa sivé vyťahané tričko a tváril sa typicky svetácky.

Keď sa anketár Diego spýtal svetoznámeho futbalistu Diega, čo by sám sebe napísal na náhrobnom kameni na cintoríne, ten sa zamyslel a odpovedal: „Ďakujem, že som mohol hrať futbal. Tento šport mi dal v živote najviac – radosť a slobodu. Je to ako dotknúť sa rukami neba. A na tom náhrobku by asi stálo: „Gracias a la pelota, čiže Ďakujem lopte! Tu odpočíva Diego so všetkými svojimi chybami, výčitkami aj snami. Zbohom…“

To posledné zbohom prišlo o 15 rokov neskôr a zrejme oveľa skôr ako sám mohol očakávať. Maradona prežil svoje 60. narodeniny o necelý mesiac. „To smutné zbohom, už, bohužiaľ, prišlo. Aj keď Diego Armando Maradona bude večný. A to Vďaka lopte,“ rozlúčil sa s Maradonom argentínsky denník Olé, ktorý po 15 rokoch zverejnil aj predmetné video.

Najvyššia esencia hry

Keď sa vysloví meno Diego Maradona, 90 percent jeho fanúšikov si ako prvé spomenie na svetový šampionát v Mexiku 1986. Jeho bezbrehá futbalová šou vtedy priviedla Argentínu k druhému titulu majstra sveta. Najmä jeho dva góly vo štvrťfinále Anglicku (Božia ruka a slalom cez 6 hráčov súpera) zostanú natrvalo súčasťou svetového futbalového dedičstva. Oba boli prejavom hráčskej geniality, len každý v inom zmysle tohto slova.

Ale Maradona to nebol len titul majstra sveta v Mexiku. To bola najvyššia esencia futbalu vo svojej živočíšnej podstate. Chcete príklady? Pomôžem si statusom jeho veľkého fanúšika Mareka.

„Z farmárskeho Neapola urobil špičkový svetový mančaft a jeho súboje s dvojicou Juventusu Boniek – Platini boli dychberúce. Jeden z jeho spoluhráčov spomínal, ako ho deprimovali Diegove koníčky s pomarančom, či klbkom štucní v šatni pred tréningom. Videl, že on tie triky nedokáže ani s futbalovou loptou. Na istej tlačovke dotieravých novinárov vybavil vetou: „Čo chcete? Veď vy nerozumiete futbalu. Ja loptu ovládam lepšie nohami, než vy rukami…“

Ľahké ho bolo obdivovať a pre mnohých tiež fanúšikov ešte ľahšie odsudzovať. To všetko pre jeho vášeň, oddanosť futbalu, ale občas aj nepochopiteľné maniere. Maradona na vlastnej koži viac ako ktokoľvek iný pocítil odvrátenú stránku vlastnej geniality. Odteraz ju už môže rozdávať v nebi.