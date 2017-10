Bránik informuje o závažných podozreniach z trestných činov u Kotlebovcov

BRATISLAVA 30. októbra (WebNoviny.sk) – Na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja sa údajne porušoval Zákonník práce a falšovali dokumenty o evidencii dochádzky. Na tlačovej besede o tom informoval publicista venujúci sa extrémizmu Radovan Bránik.

Podľa jeho zdrojov na úrade funguje oficiálna evidencia dochádzky a reálna evidencia. Ako Bránik dodal, dokumenty, ku ktorým sa dostal a ktoré vykazujú známky pravosti, odovzdá Generálnej prokuratúre SR, pretože verí, že tá porušenie zákona vyrieši.

Sfalšované dokumenty

Bránik tvrdí, že má k dispozícii sfalšované dokumenty od apríla 2014 do mája 2016 a pod dokumentmi sú podpísaní predstavitelia Kotleba ĽSNS Martin Beluský a Milan Uhrík ako šéfovia úradu. Podľa Bránika o tom takisto musela vedieť šéfka oddelenia ľudských zdrojov Alena Kovaříková, nevie ale odpovedať na otázku, či o tom vedel predseda BBSK Marian Kotleba.

Podľa Bránika sa dá v tomto prípade hovoriť o niekoľkých porušeniach zákona – o falšovaní úradných listín, podvode či zneužití právomocí verejného činiteľa. Dokumenty sa podľa neho týkajú dochádzky vrátnikov. Nemôže však odpovedať na to, kto presne a akým spôsobom dokumenty falšoval.

Žaloba na Bránika

„Pán Bránik už niekoľkokrát šíril o nás klamstvá. Sám som za to na neho podal žalobu,“ uvádza sa v stanovisku riaditeľa úradu BBSK Milana Uhríka, ktoré poslal agentúre SITA. Podľa neho nejde v tomto prípade o nič iné, ako o snahu o predvolebnú diskreditáciu predstaviteľov ĽS Naše Slovensko.

„O akej neoficiálnej dochádzke rozpráva? Čo je to za nezmysel? Načo by sme ju viedli a oficiálne podpisovali? Aby ju pán Bránik našiel? Veď to ani nedáva logiku!“ dodáva Uhrík. Viac podľa neho povedia až po vyšetrovaní a ďalšej žalobe, ktorú na pána Bránika pripravia.