Branislav Konrád je verný Olomoucu, teší sa však na zápas proti Slovanu Bratislava

OLOMOUC 24. júla (WebNoviny.sk) – Už štvrtá sezóna v rovnakom klube čaká na slovenského hokejového brankára Branislava Konráda. Tridsaťročný rodák z Nitry už od leta 2015 pôsobí v Olomouci. V známom pôsobisku má za sebou prvý tréning na ľade, na ktorom sa poriadne potrápil.

Horúčavy ešte prídu

„Čakal som, že to bude horšie. Mám zatiaľ staré korčule, tak som to celkom zvládol. Ale nie je to bohviečo,“ prezradil v rozhovore pre oficiálny klubový web. Konrádovi celkom vyhovuje, že vonkajšie teploty zatiaľ nie sú vysoké.

„Na ľade bolo celkom príjemne, horúčavy však podľa mňa ešte prídu. Asi keď budeme hrať prípravné zápasy,“ poznamenal s úsmevom.

V predchádzajúcej sezóne tvoril brankársku dvojicu s Martinom Falterom, teraz je ním Jan Lukáš, v ročníku 2017/2018 člen majstrovského banskobystrického kádra.

Veľmi špecifický zápas

„Obaja budeme chytať prípravné zápasy a uvidíme, ako nám to pôjde. Do ligy sú ešte takmer dva mesiace, o poste jednotky je veľmi skoro hovoriť,“ myslí si Branislav Konrád. „S Janom vychádzame spolu super a myslím si, že sa celú sezónu budeme podporovať. Hlavné je, aby sa darilo tímu,“ pokračoval.

V minulosti Branislav Konrád strávil v Slovane Bratislava a práve „belasí“ budú vo štvrtok 2. augusta prvým súperom Olomouca v príprave na nový ročník. Zápas to bude pre slovenského gólmana veľmi špecifický. „Bude to zaujímavý duel. Je to kvalitný súper a proti takým tímom je najlepšie hrať v príprave,“ dodal.