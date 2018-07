Brankár Adrián Chovan opúšťa AS Trenčín, mieri do Zlatých Moraviec

ZLATÉ MORAVCE 4. júla (WebNoviny.sk) – Brankár Adrián Chovan zmenil dres v rámci najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy, z AS Trenčín zamieril do FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble a podpísal zmluvu do 30. júna 2019.

FC ViOn o tom informoval na oficiálnej prezentácii na facebooku. Dvadsaťdvaročný mládežnícky reprezentant SR chytal v minulosti aj za Nové Mesto nad Váhom či Kanianku. Rodák z Partizánskeho reprezentoval Slovensko na vlaňajších ME hráčov do 21 rokov v Poľsku.