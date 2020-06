Brankár Andrej Košarišťan mieri z Košíc do Česka, chytať bude za Jágrovo Kladno

Slovenský hokejový brankár Andrej Košarišťan premiérovo v kariére mieri do zahraničia. Dvadsaťšesťročný gólman sa po sezóne vo farbách HC Košice vybral do Česka, na spolupráci sa dohodol s klubom Rytíři Kladno.

Informuje o tom oficiálny web klubu, ktorého spoluvlastníkom je legendárny Jaromír Jágr. V Kladne bude Košarišťan spolupracovať s mladíkom Adam Brízgalom, ktorý v ročníku 2019/2020 vytvoril dvojičku s Denisom Godlom.

Nová výzva

„Na českom trhu neboli na poste brankára príliš zaujímavé možnosti. O Andreja sme mali záujem už skôr, ešte počas jeho pôsobenia v Nových Zámkoch,“ ozrejmil na klubovom webe športový manažér David Čermák.

Košarišťan bol v uplynulej sezóne predčasne ukončenej pandémiou koronavírusu hviezdou slovenskej Tipsport ligy s úspešnosťou zásahov 93,37 percenta, priemerom 1,81 inkasovaného gólu na jeden duel a piatimi čistými kontami zo 42 štartov.

„Beriem to ako novú výzvu. Som rád, že si vyskúšam hokej v inej krajine, teším sa na to. Verím, že sa nám podarí postúpiť,“ povedal slovenský brankár pre web rytirikladno.cz. Kladnu sa v ročníku 2019/2020 totiž nepodarilo udržať medzi domácou elitou.

Rýchly proces

„Rokovania? Bol to rýchly proces. Navyše v týchto dňoch nemám veľa času, pretože predávam byt a s tým je spojených mnoho starostí. Aj preto som o Kladne zatiaľ nestačil hovoriť ani s Denisom Godlom, s ktorým sa poznám z reprezentácie. Určite sa s ním spojím,“ ozrejmil Košarišťan a na margo možnej spolupráce na ľade s Jaromírom Jágrom doplnil: „Kto by si s ním nechcel zahrať, že? To je iba bonus v novom pôsobisku. Páčilo sa mi rokovanie s klubom, ponuka bola veľmi seriózna.“

Len na doplnenie, Košarišťan okrem Košíc a Nových Zámkoch chytal v minulosti v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži aj za Liptovský Mikuláš, Banská Bystricu a Piešťany. Je tiež členom širšieho kádra slovenskej reprezentácie.