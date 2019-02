Brankár Buffon by rád zostal v PSG ešte jednu sezónu, podľa slov je pod Eiffelovkou šťastný

PARÍŽ 3. februára (WebNoviny.sk) – Taliansky brankársky veterán Gianluigi Buffon priznal, že by chcel hrávať za francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain aj v budúcej sezóne, pokiaľ to nebude prekážať jeho kolegovi „medzi tromi žrďami“ Alphonsovi Areolovi.

Čerstvo 41-ročný Buffon (nar. 28. januára 1978) má v parížskom klube zmluvu iba do konca aktuálnej sezóny, no podotkol, že je pod Eiffelovkou šťastný.

„Keď to budú Alphonse a klub chcieť, rád by som zostal ešte jednu sezónu,“ vyhlásil Buffon na sobotňajšej tlačovej konferencii pred nedeľňajším duelom francúzskej Ligue 1 na ihrisku Olympique Lyon. Buffon prišiel do mužstva St. Germain pred začiatkom tejto sezóny po 17-ročnom účinkovaní v Juventuse Turín.