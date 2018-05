Brankár Čiliak smeruje do KHL, mení Kometu Brno za HC Slovan Bratislava

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) – Slovenský brankár Marek Čiliak bude v kariére pokračovať v nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej lige, na spolupráci sa dohodol so Slovanom Bratislava.

Vedenie „belasých“ to potvrdilo na stredajšej tlačovej konferencii. V Slovane budú v ďalšej sezóne pôsobiť aj Mário Grman, Patrik Lamper a Jakub Štěpánek.

„Mám to všade blízko, doma budem v Brne aj vo Zvolene, takže je to ideálne. Aj pre ľudí, ktorí sa budú na mňa chodiť pozerať. Na Slovane je skvelá atmosféra, bude mi to pripomínať Brno. Pre mňa je to najideálnejšie v tejto chvíli,“ povedal Čiliak pre televíziu Markíza.

Dvadsaťosemročný Čiliak pôsobil v Brne v ostatných piatich sezónach, v posledných dvoch ročníkoch získal majstrovské tituly. Okrem toho Komete pomohol aj k druhej a tretej priečke.

Na nedávno skončených MS 2018 v Dánsku absolvoval premiéru na svetovom šampionáte a bol jednotkou v bránke slovenskej reprezentácie.