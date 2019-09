Brankár David de Gea ostáva v Manchestri United, „červení diabli“ si ho poistili do roku 2023

Španielsky futbalový brankár David de Gea podpísal nový kontrakt so svojim súčasným zamestnávateľom Manchestrom United. Rodák z Madridu zostane na Old Trafford minimálne do roku 2023. Dres 20-násobného anglického šampióna si de Gea oblieka od júna 2011, kedy si ho Sir Alex Ferguson vyžiadal z Atlética Madrid za 25 miliónov eur.

„Teraz je moja budúcnosť spečatená. Všetko, čo chcem je opäť pomôcť tomuto klubu v získavaní trofejí a verím, že sa nám to spoločne podarí. Príležitosť pokračovať v kariére v Manchestri United je pre mňa veľká česť,“ vyjadril sa pre oficiálny web „červených diablov“ brankár, ktorý 40-krát nastúpil za národný tím Španielska.

S Manchestrom Untied vyhral v ročníku 2012/2013 Premier League, o štyri sezóny neskôr Európsku ligu a na konte má aj triumf v FA Cupe či Anglickom ligovom pohári.

Rozhodnutie španielskeho brankára potešilo aj nórskeho kormidelníka Oleho Gunnara Solskjaera. „Som rád, že David podpísal dlhodobú zmluvu. V predošlých rokoch sa ukázal ako najlepší brankár na svete a je dôležitou súčasťou našich plánov. Chceme Manchester United dostať späť tam, kam patrí. David je fantastický človek a jeho vynikajúce kvality poskytujú perfektný základ pre našu obranu,“ skonštatoval Solskjaer.

Počas letného obdobia bol de Gea spájaný s prestupom do Realu Madrid. Už v septembri 2015 bol k tomu veľmi blízko, ale obe strany nestihli dohodu spečatiť pred koncom prestupového obdobia. V predošlej sezóne nemal 28-ročný brankár najlepšie štatistiky. Odchytal síce všetkých 38 súbojov, ale inkasoval až 54 gólov. Zaujímavosťou je, že v ére Premier League „červení diabli“ nikdy viac gólov neinkasovali.