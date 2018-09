Brankár Durný neuspel v kempe „káčerov“, novú sezónu nezačne v NHL ani Studenič

NEW YORK 26. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový brankár Roman Durný začne sezónu 2018/2019 v tíme Des Moines Buccaneers v juniorskej USHL.

Dvadsaťročný rodák z Liptovského Mikuláša bol súčasťou kempu Anaheimu Ducks. Za „káčerov“ si však v príprave na nový ročník NHL nezachytal v žiadnom dueli.

Rovnako do nižšej zámorskej súťaže odchádza aj Marián Studenič, ktorý sa v kempe New Jersey Devils neprebil do prvého mužstva „diablov“. Devätnásťročný Skaličan bude pôsobiť v AHL v tíme Binghamton Devils.