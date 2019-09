Brankár Godla s pochvalou od Jágra. Zavrel to a vyhrali sme, vraví česká legenda

Denis Godla má za sebou víťaznú premiéru v najvyššej českej hokejovej súťaži. Slovenský reprezentačný gólman sa v súboji posledných dvoch tímov tabuľky výrazne podieľal na víťazstve Kladna na ľade Zlína 2:1.

Pripísal si 30 zákrokov s úspešnosťou 96,77% a po zápase si vyslúžil pochvalu od trénera „rytierov“ Davida Čermáka aj legendárneho krídelníka a zároveň majiteľa klubu Jaromíra Jágra.

„Za stavu 1:1 to bolo o tom, kto strelí gól. Podarilo sa nám to a to rozhodlo celý zápas. Denis Godla odchytal veľmi dobré stretnutie. Viackrát to určite nemal ľahké, ale vyriešil to. Gól inkasoval iba zo strely, ktorú vôbec nevidel. Podal veľmi dobrý výkon,“ uviedol Čermák, cituje ho klubowý web tímu Rytíři Kladno.

Jágrove slová chvály

Godla sa ocitol v tíme nováčika najvyššej českej súťaže aj na želanie Jaromíra Jágra. Štyridsaťsedemročného hokejového veterána v piatok vyhlásili za najlepšieho hráča hostí, ale on nešetril chválou na mladého slovenského gólmana.

„Bol to pre nás šesťbodový zápas a sme radi, že sme to uhrali. Ešte viac som šťastný z výkonu Denisa Godlu, ktorý to zavrel a zvíťazili sme,“ uviedol Jágr na špecializovanom portáli hokej.cz. Na pripomenutie, že jednej malej chybe sa Godla predsa len nevyhol, Jágr zareagoval: „Bola tam z jeho strany chybička, ale vďakabohu, že ju súper nepremenil.“

Do Kladna prišiel z Kuopia

Dvasaťštyriročný Godla strávil predchádzajúce štyri sezóny vo Fínsku, z toho tri v tíme KalPa Kuopio v najvyššej súťaži.

Pred štyrmi rokmi bol jedným z lídrov slovenského mužstva, ktoré získalo bronzové medaily na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Kanade.

Godla bol podľa štatistík najlepší zo slovenských brankárov na majstrovstvách sveta v Košiciach. Nastúpil však až v posledných dvoch zápasoch, keď už bolo rozhodnuté o tom, že štvrťfinále bude bez Slovákov.