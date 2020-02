Brankár Halák bol hviezdou zápasu, Chára nazbieral dve plusky a Sekera s Marinčinom nehrali (video)

Jaroslav Halák priviedol Boston k víťazstvu na ľade tímu New York Rangers 3:1 v nedeľňajšom zápase NHL.

Slovenský brankár po zdravotných problémoch nastúpil prvýkrát od 5. februára, pripísal si 25 zákrokov s úspešnosťou zásahov 96,2% a stal sa druhou hviezdou zápasu. Radosť z prípadného shutoutu mu nedoprial Mika Zibanejad, ktorý ho prekonal v 50. min v presilovej hre.

Obranca a zároveň kapitán Bostonu Zdeno Chára odohral 22:34 min s bilanciou 1 strela na bránku, 1 zablokovaná strela, 2 plusové body. Chára má na konte 24 plusových bodov a v tejto štatistike je lídrom svojho tímu a zároveň trinástym najlepším hráčom v NHL.

„Medvede“ vyhrali deviaty z ostatných desiatich zápasov a na čele NHL majú náskok trojbodový náskok pred Tampou Bay. „Momentálne hráme výborne, udržiavame si vysoký štandard. Zdá sa, že sme našli potrebnú chémiu v jednotlivých formáciách a sme zdraví,“ uviedol produktívny útočník Brad Marchand na webe NHL.

Výborné „oslabovky“ Bostonu

Boston ubránil štyri z piatich presiloviek NY Rangers, celkovo jeho hráči strávili v početnej nevýhode 8:47 min. „Výborne sme si počínali v oslabeniach. Odviedli sme dobrú prácu v tom, že sme počas presiloviek súpera vždy mali čerstvé nohy,“ skonštatoval tréner Bruce Cassidy.

Okrem Haláka už ďalší Slováci do nedeľňajších súbojov v NHL nezasiahli. Obrancovia Andrej Sekera a Martin Marinčin boli vo svojich tímoch opäť iba zdravými náhradníkmi. U Marinčina sa to už stáva pravidlom. Dosiaľ posledný zápas v tejto sezóne odohral 1. februára a celkovo ich má na konte osemnásť bez bodového zápisu. Jeho Toronto prehralo v Buffale 2:5.

Blackwood predviedol 52 zákrokov

Súboj New Jersey – Columbus museli rozhodnúť až samostatné nájazdy a domáci v nich napokon uspeli. O triumfe 4:3 rozhodol v siedmej sérii švédsky útočník Jesper Bratt. Obrovskú zásluhu na víťazstve Devils mal aj brankár Mackenzie Blackwood, ktorý zneškodnil 52 streleckých pokusov hostí. Je to kariérne maximum 23-ročného rodáka z kanadského Thunder Bay.

„Dnes večer to bola jeho jazda. Zabuchol dvere a vyhral nám tento zápas,“ uviedol útočník New Jersey Travis Zajac. „V prvej tretine som dostal dva góly a cítil som, že spoluhráčom čosi dlhujem. Tak som neskôr robil to, čo viem najlepšie,“ poznamenal Blackwood.

Výsledky – NHL

nedeľa

New York Rangers – Boston 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

* Zdeno Chára odohral 22:34 min, 1 strela na bránku, 1 zablokovaná strela, 2 plusové body

* Jaroslav Halák (obaja Boston) odchytal 60 minút, 25 zákrokov z 26 striel, úspešnosť 96,2%, 2. hviezda

Ottawa – Dallas 4:3 po predĺžení (2:2, 0:0, 1:1 – 1:0)

* Andrej Sekera (Dallas) bol medzi náhradníkmi

Buffalo – Toronto 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

* Martin Marinčin (Toronto) bol medzi náhradníkmi

Pittsburgh – Detroit 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Carolina – Edmonton 3:4 po predĺžení (1:1, 1:2, 1:0 – 0:1)

Vancouver – Anaheim 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

New Jersey – Columbus 4:3 po sam. nájazdoch (0:2, 3:0, 0:1 – 0:0, 1:0)

Nashville – St. Louis 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Winnipeg – Chicago 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)