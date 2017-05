Nahnevaný Hudáček skritizoval hokej na Slovensku, obul sa aj do Slovana a zastal sa Cígera

KOLÍN NAD RÝNOM 14. mája (WebNoviny.sk) – Počas ostatného víkendu odchytal brankár Július Hudáček obe stretnutia slovenskej hokejovej reprezentácie na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku – v kolínskej Lanxess Arene inkasoval od Rusov aj Američanov po šesť gólov.

V oboch dueloch tím SR však dokopy skóroval iba raz. Slováci stoja nad priepasťou vypadnutia z elitnej kategórie a možnosti na záchranu sa veľmi rýchlo míňajú.

Existujú už len tri možnosti – v pondelok akýkoľvek bodový zisk Dánov v zápase proti Talianom, v utorok zisk aspoň bodu Slovákov v súboji so Švédmi alebo nižšia prehra tímu SR v porovnaní s možným neúspechom Bielorusov v parížskom zápase proti Nórom.

„Pevne verím, že nám Dáni pomôžu a elitná kategória sa udrží,“ myslí si gólman Hudáček a pokračuje: „My so Švédmi nemáme šancu vyhrať. Pôjdeme do toho zápasu bojovať, ale kvalita tu nie je. Tréner Cíger nemal na výber a povolal tento tím. Chlapci z extraligy nemajú šancu tomuto hokeju stíhať, veď to je vyšší stupeň aj pre mňa, čo som si svoje odchytal v kvalitných ligách.“

Dvadsaťosemročný Spišiak sa zastal hlavného kouča Zdena Cígera. „Tu by mohol byť aj Mike Babcock trénerom a Carey Price v bránke a kvalita súpera by bola inde. Proti Rusom či Američanom to vyzeralo, ako keby hrali hokejisti z NHL proti hráčom z druhej farmárskej ligy. Lotyši majú z NHL len jedného hokejistu, no majú kvalitných hráčov z KHL, u nás Slovan takých slovenských nemá. To sú otázky, ktoré sa musia zodpovedať. Celý systém slovenského hokeja je na prd. Kompetentní tu pätnásť rokov nič nerobili a tak sa bude pätnásť rokov bojovať o záchranu,“ nekládol si servítku pred ústa Július Hudáček.