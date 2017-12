Brankár Ján Laco sa chce v Sparte čo najviac priblížiť olympiáde v Pjongčangu

PRAHA 28. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenského hokejového brankára Jána Laca čaká v českej extralige nová výzva v podobe pôsobenia v Sparte Praha. Skúsený 36-ročný rodák z Liptovského Mikuláša od leta 2016 chytal v konkurenčnom Chomutove.

„Sezóna v Chomutove až doteraz nebola ideálna. Niektoré veci v klube nefungovali, začali sme sa trápiť aj po hokejovej stránke. Možno bude moje pôsobenie v Sparte prospešné aj pre Chomutov. Som tu, aby som pomohol mužstvu, rád by som chytal čo najviac,“ povedal Ján Laco v rozhovore pre oficiálny klubový web Sparty.

Vicemajster sveta z Helsínk 2012 patrí medzi horúcich kandidátov na miestenku v reprezentácii SR pre februárové ZOH 2018 v Pjongčangu, čo ho v klube veľmi motivuje.

„Účasť na olympiáde je pre každého športovca taký vrchol kariéry. Pre mňa to je tiež veľmi zaujímavé a chcem odvádzať dobrú prácu, aby moja šanca na olympiádu bola čo najväčšia. Ak sa to podarí, rád by som do Kórejskej republiky šiel v čo najlepšom mentálnom aj fyzickom stave. Dúfam, že pôsobenie v Sparte mi v tom pomôže,“ myslí si Ján Laco.

Ján Laco je v Sparte na hosťovaní do konca sezóny, po ktorej sa skončí platnosť jeho zmluvy v Chomutove. Slovenský gólman neberie najbližšie týždne ako boj o nový kontrakt. „Nechcem nič predbiehať. Chcem si čo najviac užiť zvyšok sezóny a čo bude potom, to budem riešiť neskôr,“ dodal.