Brankár Halák si za svoj výkon proti Philadelphii vyslúžil kritiku trénera Bruins

BOSTON 17. januára (WebNoviny.sk) – Slovenskému hokejovému brankárovi Jaroslavovi Halákovi v službách tímu NHL Boston Bruins sa po dobrom vstupe do sezóny v ostatných dueloch príliš nedarí.

Rôzny pohľad

Nevyšiel mu ani stredajší súboj na ľade trápiacej sa Philadelphie Flyers (3:4), v ktorom z 19 striel na bránku inkasoval až štyrikrát. Percentuálna úspešnosť zákrokov bratislavského rodáka bola pod 80%. Sklamaný z výkonu svojho zverenca bol aj tréner „medveďov“ Bruce Cassidy, ktorý prehru zhodnotil stručne: „Súper sa viac snažil, alebo ich brankár bol jednoducho lepší ako náš. Dá sa na to pozerať rôzne.“

Halákovi na pohode rozhodne nepridala ani situácia z 56. minúty duelu, keď inkasoval nešťastný gól z hokejky Seana Couturiera, ktorý napokon strelil hetrik. „V niektorých zápasoch vám to do tej bránky jednoducho padá. Pri tom poslednom góle som puk len nahadzoval pred bránku, no on napokon skončil v sieti,“ tešil sa strelec „letcov“.

Poriadne sklamaný

Naopak Jaroslav Halák bol po ďalšom nevydarenom stretnutí poriadne sklamaný. Lacný gól napokon rozhodol o víťazovi zápasu: „Pri štvrtom góle som mal urobiť zákrok, ktorý som však urobiť nedokázal. Mrzí ma to,“ hodnotil slovenský gólman.

V súboji s Flyers sa v dobrom svetle pri tohtosezónnej premiére v prvom tíme Bostonu predviedol Peter Cehlárik, ktorý strelil dva góly svojho tímu a vyslúžil si veľkú pochvalu trénera Cassidyho.