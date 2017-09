Brankár Konrád dostal 10 gólov v zápase českej extraligy, pre kuriózny dôvod ho nemohli striedať

PLZEŇ 13. septembra (WebNoviny.sk) – Hokejistom Olomouca vonkoncom nevyšiel zápas 3. kola českej Tipsport extraligy. Na ľade Plzne nestrelili ani gól, vyfasovali desiatku a keď chceli po deviatom inkasovanom góle vystriedať slovenského brankára Branislava Konráda, nebolo to možné.

Zlá farba nohavíc

Konrád sa sedem a pol minúty pred koncom tretej tretiny odobral na striedačku a namiesto neho sa v bránke objavil Jiří Matoušek.

Potom však nastali chvíle dohadov s rozhodcom a slovenský brankár sa po chvíli vrátil na ľad. Matoušek totiž nemal v poriadku výstroj, namiesto červených ako jeho spoluhráči mal na sebe čierne nohavice, a to pravidlá nepovoľujú.

„Mladého Matouška sme nechceli poslať do bránky zbytočne skoro a keď sme to po deviatom góle už chceli urobiť, zistilo sa, že má čierne nohavice. Naša zbytočná chyba,“ komentoval tréner Olomouca Zdeněk Venera na webe iDNES.cz. „Bola to naša chyba, ale koho konkrétne, neviem. Nebojte sa, zistím to,“ dodal Venera podľa hokej.cz.

Hetriky Mertla a Kubalíka

Plzenskí hráči si v zápase proti odovzdaným súperom z Olomouca schuti zastrieľali, na pokusy na bránku to bolo 36:16, mimo nej 13:6 a ďalších 13 striel ešte zablokovali hráči hostí. V domácom tíme dosiahli hetrik až dvaja hráč, čo je tiež rarita: Dominik Kubalík a Tomáš Mertl.

„V extralige som taký zápas ešte neabsolvoval, možno iba ako žiak,“ uviedol Tomáš Mertl pre české médiá. „Ak som aj niečo také už zažil, nepamätám sa na to. nečakal by som to najmä proti Olomoucu, ktorý zvykne veľmi dobre brániť,“ podotkol Dominik Kubalík podľa hokej.cz.

Plzni patrí po gólostroji štvrtá priečka v tabuľke, Olomouc je po troch kolách na poslednom mieste s nulou na konte bodov a skóre 4:18.