Brankár Kozáčik je po operácii kolena a čoskoro začne s rehabilitáciou

PLZEŇ 1. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant a brankár Viktorie Plzeň Matúš Kozáčik absolvoval v týchto dňoch operáciu zraneného kolena, pre ktoré nútene vynechal 10. júna víťazný duel vo Vilniuse s domácou Litvou (2:1) v rámci F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska.

Tridsaťtriročný skúsený gólman (nar. 27. decembra 1983) čoskoro začne s rehabilitáciou. Futbalová verejnosť dúfa, že sa stihne dať zdravotne do poriadku pred náročnou kvalifikačnou jeseňou, v ktorej 1. septembra nastúpia zverenci trénera Jána Kozáka doma proti Slovinsku a o tri dni neskôr si v Londýne zmerajú sily s lídrom tabuľky Anglickom.

Ďakuje doktorovi Zemanovi

Kozáčik prišiel v posledný májový deň na zraz slovenskej futbalovej reprezentácie do Šamorína s boľavým kolenom. Napokon vyšetrenia aj u slovenských lekárov ukázali, že súboj vo Vilniuse s Litvou nebude môcť odchytať, ale musí ísť na operáciu. Tú v týchto dňoch rodák z Dolného Kubína absolvoval u špecialistov v Plzni.

“Ďakujem pánovi doktorovi Petrovi Zemanovi a celému personálu Fakultnej nemocnice Lochotín v Plzni za ich starostlivosť,” napísal 25-násobný slovenský reprezentant Kozáčik na svojom profile na sociálnych sieťach, jeho vyjadrenie citovala oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Operácia dopadla dobre

Už o dva mesiace na A-tím SR čakajú spomenuté dôležité kvalifikačné vystúpenia doma so Slovinskom a v Anglicku.

Na otázku, či bude môcť kouč Ján Kozák rátať v týchto septembrových dueloch aj so službami slovenskej brankárskej jednotky ostatných rokov, Matúš Kozáčik odpovedal: “Podľa toho, čo mi hovoril pán doktor, operácia dopadla dobre. Vyčistili mi to a už v najbližších dňoch by som mal začať s rehabilitáciou a ľahkými tréningovými jednotkami. Neviem, ako dlho sa budem zotavovať. Verím však, že sa dám čím skôr dokopy, aby som mohol naplno hrať a trénovať.”