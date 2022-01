Najlepší extraligový brankár Melicherčík podpísal zmluvu na ďalšie dva roky s klubom Spišiakov

Marcel Melicherčík bude pôsobiť v tíme HK Spišská Nová Ves do konca sezóny 2023/2024. Podľa štatistík najlepší brankár hokejovej Tipos extraligy je od začiatku aktuálneho súťažného ročníka oporou nováčika zo Spiša a za spoľahlivé výkony dostal od vedenia klubu odmenu v podobe dlhodobejšieho kontraktu.

Kontrakt na dve sezóny

„Richard Rapáč je s mojimi výkonmi spokojný, takže ma oslovil s ponukou na ďalšie dve sezóny. Aj počas minulého ročníka, keď sme ešte nevedeli, či sa nám podarí postúpiť, chcel, aby som pokračoval. Z Popradu to mám blízko, takže keď je so mnou niekto spokojný, teší ma to. V hokeji je dôležité, aby mal klub náklonnosť voči hráčovi. Vtedy je celé pôsobenie v tíme príjemnejšie a rokovania jednoduchšie. So zmluvou som spokojný,“ uviedol Marcel Melicherčík na klubovom webe HK Spišská Nová Ves.

Generálny manažér Spišiakov Richard Rapáč na adresu Melicherčíka skonštatoval: „Marcel dokázal svojimi výkonmi, že patrí medzi úplnú špičku extraligy, čo potvrdzuje v každom jednom zápase. Od začiatku sezóny je našou najväčšou oporou, preto bol jeho podpis pre nás prioritou. Verím, že Marcelovi forma vydrží a bude aj v ďalších sezónach základným kameňom nášho úspechu.“

Top extraligový brankár

Tridsaťpäťročný Marcel Melicherčík odchytal v tomto súťažnom ročníku najvyššej slovenskej súťaže zatiaľ 22 zápasov s priemermi 2,27 inkasovaného gólu a úspešnosťou zásahov 93,61%.

V oboch týchto štatistikách mu patrí prvá priečka v hodnotení všetkých extraligových brankárov. V novom roku zatiaľ pre zranenie neodchytal ani jeden zápas, v utorok na ľade Liptovského Mikuláša by sa však už mal predstaviť.

Spišskej Novej Vsi patrí v tabuľke 7. priečka so ziskom 42 bodov z 32 zápasov.