Brankára Budaja nechcel žiadny klub NHL, od „kráľov“ putuje na farmu do AHL

LOS ANGELES 25. septembra (WebNoviny.sk) – Skúsený slovenský hokejový brankár Peter Budaj začne sezónu 2018/2019 v tíme Ontario Reign v zámorskej farmárskej súťaži AHL. Tridsaťšesťročného Banskobystričana zapísal v nedeľu klub NHL Los Angeles Kings na listinu nechránených hráčov.

Keďže si ho v priebehu následujúcich 24 hodín nevybrala žiadna iná organizácia súťaže, zamieril slovenský gólman na farmu. Budaj sa vrátil do Los Angeles Kings v júni výmenou z Tampy Bay. Brankársky tandem v prvom tíme Kings by mali utvoriť Jonathan Quick a Jack Campbell. Slovenský gólman chytal za Ontario počas sezóny 2015/2016, keď si vybojoval návrat do NHL.