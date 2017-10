Brankár Rybár atakoval český extraligový rekord, ale viac ho teší víťazná vlna tímu

HRADEC KRÁLOVÉ 19. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár z HK Hradec Králové síce atakoval rekord českej extraligy v sérii bez inkasovaného gólu, no po utorku je jasné, že Vladimír Hudáček naďalej zostane na čele tohto hodnotenia.

Rekord drží Hudáček

Stále iba 23-ročného slovenského gólmana neprekonali súperi dlhých 245 minút a 27 sekúnd, na spomenuté maximum V. Hudáčka (262:51 min) mu chýbalo ešte 17 minút a 24 sekúnd.

„Som šťastný, v živote som nedal ani dve nuly po sebe, teraz som si pripísal tri a gól som dostal až v závere štvrtého. V ďalšom súboji snáď začnem ťahať novú sériu. Najdôležitejšie však je, aby sme pokračovali na víťaznej vlne ako tím. Máme šesť triumfov a o to ide v prvom rade. Na moju adresu je teraz veľa chvály, ale na prvom mieste je vždy mužstvo. Pred sebou mám výborný tím, ktorý mi veľmi pomáha. Bez neho by som to nedal,“ hovorí Patrik Rybár.

Rybár nad reprezentáciou nerozmýšľa

Už o necelý mesiac sa slovenská hokejová reprezentácia predstaví na Nemeckom pohári v Augsburgu. Patrik Rybár nerozmýšľa nad tým, či má šancu zachytať si v národnom tíme.

„Sústredím sa na seba a na výkony klubu. Keď to príde, budem rád. Som si vedomý toho, že ak budem takto chytať, pozvánka môže prísť. Telefonoval mi Ján Lašák a povedal, že ma sleduje a že som v širšej nominácii brankárov, s ktorými počíta. Povedal mi aj to, že ak budem mať akýkoľvek problém, môžem mu kedykoľvek zavolať. Vážim si to, je to od neho pekné gesto. Ale všetko je teraz iba na mne,“ poznamenal Rybár pre hokejportal.net.