Brankár Spartaku chce v skupinovej fáze Európskej ligy uspieť a Bakoš si želá hrateľného súpera

TRNAVA 31. augusta (WebNoviny.sk) – Už v piatok sa futbalisti FC Spartak Trnava dozvedia, ktorým súperom budú čeliť v skupinovej fáze Európskej ligy 2018/2019. O zložení základných skupín druhej najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže rozhodne žreb, ktorý sa uskutoční od 13.00 h SELČ v Monaku.

Godál je poverčivý

Kapitán Trnavy Boris Godál až do štvrtkového postupu cez NK Olimpija Ľubľana nemyslel na to, proti komu by jeho mužstvo mohlo nastúpiť v ďalšej fáze súťaže. „Ani neviem, kto je v akom koši. V takýchto veciach som dosť poverčivý. Myslím si, že žreb si pozrieme všetci spoločne,“ povedal 31-ročný bek.

Konkrétnejší bol brankár Martin Chudý, ktorý by si na jednej strane rád užil zápas proti kvalitnému súperovi, ale na druhej strane chce uspieť. „Rád by som si zahral na väčšom štadióne. Jeden z mojich obľúbenejších klubov je FC Chelsea, myslím, že aj ten môžeme dostať. V Európskej lige bude hrať aj Arsenal Londýn či AC Miláno. Jeden z takýchto tímov by bol pekný, ale som pragmatik. Chcel by som papierovo čo najslabších súperov. Načo budeme hrať s atraktívnymi súpermi, keď prehráme? Zostal by nám z toho iba zážitok. Radšej nech máme súperov podobných, ako sme mali v predkolách. Boli to síce kvalitné tímy, neboli sme favoriti, ale dokázali sme si, že vieme získať body či zamiešať karty. České tímy pravidelne postupujú zo skupiny, takže to nie je nemožné a zabojujeme o to aj my,“ poznamenal 29-ročný rodák z Považskej Bystrice.

Ambíciou je aj víťazstvo

Hrateľných súperov si praje aj 35-ročný slovenský reprezentačný útočník Marek Bakoš, ktorý je v Trnave na polročnom hosťovaní z českej Viktorie Plzeň. „Ľudia budú mať svoje želania, kto by mal prísť. Ja osobne si prajem také tímy, aby sme spravili fanúšikom radosť aj výsledkami. Chceme sa prezentovať aj nejakým víťazstvom, aby na nás boli priaznivci hrdí. Bol by som radšej, ak by sme mali trošku menej atraktívnych súperov, hoci ľudia si budú priať zrejme tie najzvučnejšie mená,“ zamyslel sa skúsený rodák z Novej Bane.