Brankára Budaja mrzí, že na ZOH 2018 v Pjongčangu nie sú hráči z NHL

TAMPA 13. februára (WebNoviny.sk) – Hokejový brankár Peter Budaj bol súčasťou slovenskej reprezentácie na ostatných troch zimných olympijských hrách – v Turíne 2006, Vancouveri 2010 i Soči 2014.

Dovedna na olympijskom ľade odchytal štyri stretnutia. V juhokórejskom Pjongčangu však chýba, rovnako ako všetci hráči s klubovou príslušnosťou v severoamerickej NHL.

Kvalitnejší turnaj vďaka hráčom NHL

Zástupcovia zámorskej profiligy sa nedohodli s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) a hokejisti z NHL sa tak nepredstavia na prestížnom turnaji po 20 rokoch.

„Sú to krásne spomienky a človek na to nikdy nezabudne. Reprezentovať svoju krajinu na podobnom podujatí je niečo výnimočné,“ povedal Budaj pre sport.sk.

„Veľmi ma trápi, že tam budú chýbať hokejisti z NHL. Svet si zaslúži vidieť hráčov z najlepšej ligy sveta. Napriek tomu, že tam sú skvelé tímy, prerušením NHL by bola úroveň turnaja určite vyššia a dodala by mu väčší náboj. Z pohľadu hráča je to raz za štyri roky, keď môžete reprezentovať krajinu na tak veľkej udalosti. Je smutné, že tí z NHL nemohli ísť a myslím si, že veľa hráčov má rovnaký názor ako ja,“ skonštatoval Budaj.

Slováci môžu prekvapiť

Tridsaťpäťročný gólman si myslí, že jeho krajania môžu v Kórei príjemne prekvapiť seba i celý národ.

„Napriek tomu, že budú chýbať hráči z NHL, bude to pre nás veľmi náročné. Stále sú tam silní Švédi, Fíni či Rusi. Každý tím bude veľmi nepríjemný. Chalani sa musia sústrediť na každý jeden zápas. Nie je to dlhá sezóna, ale turnaj, kde človek nikdy nevie. A práve preto tam šanca stále je. Navyše, tí chalani, ktorí tam idú, môžu urobiť dobré meno nielen Slovensku, ale aj sebe. Treba bojovať a možno to bude pre nás veľmi úspešný turnaj,“ vyhlásil rodák z Banskej Bystrice.

Budaj chytá v NHL za organizáciu Tampa Bay Lightning, kde mu patrí pozícia dvojky. Skúsený Slovák sa postavil do bránky aktuálne prvého tímu celej súťaže dosiaľ naposledy 29. decembra proti Philadelphii Flyers, keď v tretej tretine utrpel zranenie členka.

„Už som začal korčuľovať, ale ešte neviem, kedy zvládnem zápasovú záťaž. Pri zranení členka je korčuľovanie najdôležitejšia vec. Človek totiž môže byť častokrát mimo ľadu v poriadku, ale ak si dá na nohy korčule, tak je to cítiť. Zatiaľ ide všetko dobre, čo potvrdili aj doktori. Dúfam, že návrat na ľad bude čo najskôr,“ zaželal si Peter Budaj.