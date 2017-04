Brankára Jána Lašáka čaká operácia, návrat na ľad zváži neskôr

LIBEREC 24. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenského hokejového brankára Jána Lašáka čaká operácia zraneného kolena. Skúsený gólman severočeského Liberca si zdravotnú indispozíciu privodil v záverečnom zápase sezóny – štvrtom finále play-off na ľade Komety Brno.

Domáci si v ňom vybojovali titul. Po tomto súboji sa v očiach zvolenského rodáka zračili slzy. “V tom zápase som si spôsobil zranenie, ktoré je veľmi vážne, musím ísť na operáciu. Niečo mi v kolene šľahlo a lekár hneď vravel, že to nie je dobré. Uvidíme, ako to dopadne. Zatiaľ nie je známy rozsah škôd, ale nevyzerá to dobre. Po skončení finále to na mňa doľahlo, bolo to rýchle a vôbec som s tým nerátal,” povedal Lašák pre iDNES.cz a pokračoval: “Operácia je nutná. Keď bude všetko pripravené vrátane následnej rehabilitácie, môžem si ľahnúť na stôl. S lekárom by sme to mali riešiť v nasledujúcich dňoch, liečenie potrvá minimálne desať týždňov.”

Ján Lašák ešte nedokáže predpovedať, či spomenuté zranenie môže viesť až k ukončeniu úspešnej kariéry. “Neviem. Po štvrtom finále v Brne mi ale napadlo, že je to možné. Pokiaľ to bude zlé, mohol to byť môj posledný zápas. Ak sa dám zdravotne do poriadku a bude o mňa záujem, pokračovať by som chcel,” poznamenal. Slovenskému gólmanovi sa v Liberci končí zmluva a netuší, v akom štádiu je jeho možné zotrvanie pod Ještědom.