Brankára Slovana teší nový štadión, kvalitnými výkonmi chce presvedčiť trénera reprezentácie

BRATISLAVA 4. marca (WebNoviny.sk) – Brankár ŠK Slovana Bratislava Dominik Greif zažíva vo futbalovej Fortuna lige 2018/2019 vydarenú sezónu. Potvrdil to aj čistým štítom vo víkendovom zápase proti FC Spartak Trnava (2:0) na novom Tehelnom poli.

Ikonický štadión

Keď naposledy odohrali „belasí“ súťažný zápas na Tehelnom poli (25. novembra 2009 v odvete štvrťfinále Slovenského pohára proti Myjave – pozn.), mal Greif iba 12 rokov. Dnes už 21-ročnú jednotku medzi tromi žrďami Slovana potešil návrat z Pasienkov, na ktorých dlhodobo hral konkurenčný Inter.

„Tehelné pole som stále vnímal ako ikonický štadión, kde sa odohrali veľké zápasy pred obrovským množstvom ľudí. V minulosti bol sviatok chodiť na Slovan, verím, že túto tradíciu oživíme aj teraz. Hrali tu rôzne hviezdy na reprezentačnej či klubovej úrovni,“ povedal Greif pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Člen širšieho kádra reprezentácie

„Celé zázemie je krásne. Najviac sa mi asi páči naša šatňa, ktorá je veľká, v klubových farbách a na strope je naše veľké logo. Bol som na viacerých moderných štadiónoch a ten náš im môže pokojne konkurovať. Teším sa, že môžem toto celé zažívať. Bol to perfektný pocit chytať na takomto krásnom štadióne za Slovan. V tomto klube som futbalovo vyrastal a po deviatich rokoch na Pasienkoch, to bola pre nás všetkých odmena. Veď sme sa konečne vrátili domov,“ dodal perspektívny gólman.

Vysoký rodák z Bratislavy má na konte deväť čistých kont v lige, čo je najviac spomedzi všetkých gólmanov. Aj vďaka stabilne dobrým výkonom sa stal členom širšieho reprezentačného kádra trénera Pavla Hapala. Ako bývalý mládežnícky reprezentant si chce vybojovať stabilné miesto v „áčku“. „To, že som sa ocitol v širšej nominácii, ma potešilo. Verím, že si vybojujem aj miesto v užšom tíme. Uvedomujem si, že len pred pár mesiacmi som skončil v kategórii do 21 rokov a všetko má istý vývoj. Budem tvrdo pracovať, aby som to dotiahol čo najďalej. Viem aj to, že Slovensko má aj ďalších skvelých brankárov, ktorí chytajú v zahraničí, takže konkurencia je silná,“ podotkol Greif.