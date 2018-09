Brankárova práca je náročná, tvrdí gólman Spartaka Chudý, laici to podľa neho berú jednoducho

TRNAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti FC Spartak Trnava predviedli v úvodnom dueli D-skupiny Európskej ligy 2018/2019 proti Anderlechtu Brusel kvalitnú defenzívu a súperovi nedovolili ani raz vystreliť do priestoru bránky.

Zaslúžené víťazstvo

Gólman domácich Martin Chudý bol však zamestnanejším mužom ako jeho náprotivok Thomas Didillon a dosiahol jednu z najcennejších núl v kariére. V deviatom zápase v európskych pohárových súťažiach počas aktuálnej sezóny si pripísal už štvrté čisté konto.

„Celé mužstvo hralo výborne v obrane. V prvom polčase si hostia okrem hlavičky Dimatu zvnútra šestnástky nevypracovali žiadnu šancu. V druhom dejstve sme si viac verili ´na lopte´, viac sme sa dostávali do hry aj do náznakov príležitostí. Vyšla nám jedna štandardka, dali sme gól a oni nie, takže sme zaslúžene zvíťazili,“ povedal novinárom v mixzóne 29-ročný Chudý, ktorý prežil najnáročnejší moment v 69. min.

Tečovaný pokus hosťujúceho kapitána Trebela skončil na konštrukcii trnavskej svätyne. „Videl som, že to bude niečo medzi centrom a strelou. Asi to aj chcel dávať lobom na zadnú žrď, a tak som cúval dozadu. Cítil som, že to bude buď na brvno alebo na mňa. Napokon sa to odrazilo do strany a vyriešili sme to,“ dodal rodák z Považskej Bystrice.

Náročná práca brankára

Štatistici na zápase Trnavy s Anderlechtom nemali veľa práce. Počas celého stretnutia zaznamenali jedinú strelu do priestoru bránky. Postaral sa o ňu domáci Matej Oravec a tá znamenala víťazný zásah. Brankári zostali bez úspešného zákroku, no napriek tomu Chudý priznal, že to preňho nebol jednoduchý duel: „Laici sa na to pozerajú jednoducho a povedia, že som nemal žiadnu robotu. Všetci centre a ´závary´ sú však nebezpečné. Ak do toho nejdete, ľahko môžete inkasovať gól. Treba pozorne čítať hru, vybiehať proti loptám. To je všetko brankárova práca.“

Chudý je trnavskou jednotkou v európskych súťažiach a iba v jednom z doterajších deviatich duelov inkasoval viac ako gól. Stalo sa tak v odvete tretieho predkola Ligy majstrov, keď ho hráči Crvenej zvezdy Belehrad prekonali dvakrát, no druhý presný zásah pridali až v predĺžení. Chudého tak zdobí nielen vysoká úspešnosť zákrokov, ale aj štyri čisté kontá.

„Táto nula je jedna z najcennejších, ale stále máme pred sebou ďalších päť zápasov v skupine, takže stále o ničom nie je rozhodnuté. Vonku proti Legii bola možno ešte cennejšia, pretože prakticky rozhodla o našom postupe ďalej,“ objasnil.

Úspech môže zaručiť aj dobrá taktika

Kvalitná defenzíva, dobrá organizácia hry a trpezlivosť zdobia hráčov Spartaka od vstupu do novej sezóny európskych pohárových súťaží. Zatiaľ čo v domácej lige strácajú body, proti špičkových klubom zo zahraničia dosahujú cenné výsledky.

„V kútiku duše sme si verili, pretože sme odohrali ťažké duely proti náročným súperom ako je Crvena zvezda Belehrad, ktorá remizovala v prvom zápase Ligy majstrov s Neapolom. Rovnako náročné to bolo proti Legii Varšava či Olimpiji Ľubľana. Vedeli sme však, že ak budeme dodržiavať taktiku, môžeme uspieť aj proti takýmto silným mužstvám,“ podotkol Chudý.

Trnavčania síce vstúpili do Európskej ligy trojbodovým ziskom proti Anderlechtu, ale vo zvyšných piatich stretnutiach základnej D-skupiny ich nečaká žiaden ľahký duel. Najbližšie pocestujú 4. októbra do tureckého Istanbulu, kde si zmerajú sily s tamojším Fenerbahce a 25. októbra doma privítajú chorvátske Dinamo Záhreb. Následne so všetkými súpermi absolvujú aj odvetné duely.

„Ideme s pokorou do každého zápasu a chceme sa pobiť o akýkoľvek bod. Nič nechceme dopredu vzdávať, aj keď súperi sú papieroví favoriti. Podstatné je to, čo sa deje na ihrisku. Môžete byť opticky aj horší, ale využijete svoje šance a zvíťazíte,“ dodal bývalý gólman českých Teplíc alebo Dukly Praha.