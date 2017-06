Brannobezpečnostný výbor bude o streľbe, pri ktorej zahynul 17-ročný Tomáš, rokovať až v septembri

BRATISLAVA 21. júna (WebNoviny.sk) – Parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť sa bude zaoberať streľbou počas víkendu pri Hronskom Beňadiku, kde pri policajnej streľbe zahynul 17-ročný chlapec, až v septembri. Výbor mal pôvodne zasadať v stredu ráno.

Ako však povedal predseda výboru Anton Hrnko novinárom, výbor nebol uznášaniaschopný, pretože viacerí poslanci neprišli, zostali „v zápche“ a do NR SR sa teda nedostali. Na rokovanie výboru neprišiel z tohto dôvodu práve Hrnko a podľa neho aj opozičný poslanec Ľubomír Galko.

Podľa Hrnka výbor sa vráti k rokovaniu o streľbe až v septembri. Verí, že dovtedy už inšpekcia ministerstva vnútra bude mať výsledky vyšetrovania tragického incidentu.

Opozícia požiadala v pondelok o zvolanie mimoriadneho rokovania parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť, na ktorom chcela počuť, čo sa stalo počas víkendu pri Hronskom Beňadiku. Výbor začal rokovať v utorok a mal pokračovať dnes. Opoziční poslanci chcú od ministra vedieť, ako sa dá podobným incidentom predísť.

Polícia cez víkend počas nočnej naháňačky postrelila 17-ročného chlapca. Policajné auto stálo na vedľajšej ceste pri Novej Bani. Hliadka si všimla, že po hlavnej ceste prechádza Seat. Jeho 19-ročný vodič zo Zlatých Moraviec mal už trikrát uložený zákaz šoférovania.

Polícia sa snažila auto zastaviť, no jeho vodič zrýchlil. Policajti zapli majáky a začali auto prenasledovať. Keďže jeho vodič urobil manéver, ktorým ohrozil autá v protismere, vystrelili niekoľko varovných výstrelov. Vodiča však nezastavili.

Nasledoval výstrel na auto, no aj po ňom vodič pokračoval v rýchlej jazde až do Honského Beňadiku, kde auto havarovalo. Policajti následne zistili, že v aute sa nachádza postrelená osoba. Privolali záchranku, no 17-ročný Tomáš zraneniam na mieste podľahol. V aute sa okrem vodiča a postreleného chlapca nachádzalo ešte jedno dievča a ďalší mladík.