Brat prezidenta Rúháního nastúpil do výkonu trestu, odpyká si trest za korupciu

Brat iránskeho prezidenta Hasana Rúháního nastúpil do výkonu trestu. Informovala o tom tamojšia polooficiálna tlačová agentúra Tasnim s tým, že Hosejna Ferejdúna previezli do väznice Evin v Teheráne, kde by si mal odpykať päťročný trest odňatia slobody za korupciu. V októbri mu pritom znížili trest zo sedem na päť rokov.

Ferejdún bol členom tímu, ktorý v roku 2015 vyrokoval medzinárodnú jadrovú dohodu s Iránom. Rúhání si zmenil priezvisko pred desiatkami rokov.