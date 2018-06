Bratia Škantárovci považujú rušenie kategórie deblkanoistov za chybu, rozlúčka bola dojímavá

PRAHA 2. júna (WebNoviny.sk) – Sobotňajšie popoludnie na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Prahe-Troji prinieslo dojímavé lúčenie s kategóriou deblkanoistov. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) aj Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) túto disciplínu vyradili z programu OH, resp. MS, teraz prišla na rad rozlúčka aj na ME.

Rozlúčkový rituál

O rok vo francúzskom Pau totiž s veľkou pravdepodobnosťou už nebude mať kto štartovať v kategórii C2, aj keby ju Európska kanoistická federácia nevyškrtla. Všetky posádky po súťaži hliadok sa v cieli dali dohromady a urobili si na rozlúčku spoločnú fotografiu a všetci svorne búchali po svojich lodiach.

„Deblovkári sme jedna veľká rodina, ktorá stále držala spolu. Spoločná fotka bola už len ukončením kvalitnej, veľmi úspešnej a divácky zaujímavej disciplíny. Chceli sme ukázať, že držíme spolu, aj keď je zle,“ povedal Peter Škantár, člen úspešnej posádky z OH 2016 v Riu de Janeiro, kde spolu s bratrancom Ladislavom Škantárom získal zlato.

„Boli by sme radšej, keby po nás mohli byť ešte ďalší olympijskí víťazi. Žili sme s touto kategóriou 25 rokov a doprial by som, aby to pokračovalo, no okolnosti sú iné,“ hovoril smutným hlasom. „Zo strany MOV a ICF to bola veľká chyba a budem stále veriť, že sa to vráti do programu veľkých podujatí,“ dodal.

Už na brehu potom prebehol zaujímavý rituál. Bronzová francúzska posádka Gauthier Klauss a Matthieu Peche totiž symbolicky rozpílila svoju loď a každý z nich si so sebou zobral svoju polovicu.

Medailu nezískali

Bratrancom Škantárovcom v Prahe nevyšiel ani jeden z dvoch štartov na to, aby získali medailu. Mimo pódium skončili medzi jednotlivcami aj v hliadkach. „Trať pre deblovky bola náročná a bolo potrebné ísť dokonalo, aby bol čas dobrý. Nám sa to nepodarilo, aj keď sme sa cítili dobre,“ pokračoval Peter Škantár. Vylúčil, že výkony jeho deblovky mohla ovplyvniť skutočnosť, že C2 končí aj v programe ME vo vodnom slalome.

„Išli sme tak ako na každom šampionáte, teda naplno. Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí nás prišli do Prahy podporiť, bolo to cítiť a hnalo nás to vpred. Trochu sme ich možno sklamali, ale tak to už chodí. Je to škoda, že končíme. Dnes sme nad tým nerozmýšľali a ešte nám to možno stále naplno nedochádza, že končíme so slalomom. Nie je to naša vôľa, no také padlo rozhodnutie. Bude mi chýbať najmä atmosféra okolo vody a ‚pohodička‘ pri deblovkách. S chalanmi sme si sedeli, to bude asi najväčšia kamarátska strata pri vode,“ hovorí Peter Škantár.

Spolu s Ladislavom budú súťažiť ďalej, no už vo vodnom zjazde. Aj do lode pre vodný slalom si spolu ešte sadnú. „Pôjdeme na nejaké domáce súťaže alebo rebríčkové preteky ICF. Nás tento šport baví a veľmi radi si spolu sadneme o lode,“ hovorí.

Tréning na šprinty

„V pondelok si dáme voľno a v utorok už musíme začať trénovať šprinty. Vo štvrtok totiž odchádzame do Slovinska na preteky Svetového pohára, odtiaľ potom smerujeme do Čiernej Hory. Bude to niečo nové, iní ľudia a iná atmosféra. Ešte sme na takých pretekoch neboli a verím, že sa do toho dostaneme čo najrýchlejšie. Sú tam však profíci, ktorí to jazdia odmalička, no mohli by sme ich trochu potrápiť,“ dokončil Ladislav Škantár.

Petrov bratranec Ladislav Škantár priznal, že jeho posádka chcela v Prahe dosiahnuť krajšiu rozlúčku, ideálne medailovú. „Medzi jednotlivcami sme až po štrnástu bránku šli tak, ako sme si povedali. Prišla však chyba na ťažkom úseku. Mrzí nás to, ale nedá sa nič robiť, taký je šport. Máme radi ťažké trate, ale dnes nám to nevyšlo. Z Prahy nepôjdeme sklamaní. Dali sme do toho všetko. Sme realisti, nebudeme plakať nad rozliatym mliekom,“ myslí si.

Priznal, že v mysli mal blížiaci sa koniec vodnoslalomárskych debloviek. „Trochu sme vnímali, že dnes štartujeme na vrcholnom podujatí naposledy. Výkon to však neovplyvnilo,“ poznamenal. Vyjadril sa aj k definitívnemu koncu na vrcholných podujatiach. „Je koniec a nie je to nič príjemné. S Peťom však pokračujeme v šprintovej lodi. Teraz sa budeme snažiť nastaviť na to, už o týždeň máme preteky. So slalomom sa zatiaľ lúčime. Isto si do deblovky ešte sadneme, mali by sme ísť do Švédska na neoficiálne majstrovstvá sveta. Uvidíme, ako to bude a koľko chalanov tam pôjde,“ dodal.