Aktualizované: Bratia Škantárovci v Augsburgu vo finále C2, Slovenky nepostúpili

aktualizované 24. júna, 11:39

AUGSBURG 24. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí reprezentanti Ladislav a Peter Škantárovci v sobotu v nemeckom Augsburgu z druhého miesta v semifinále postúpili do finále disciplíny C2 v rámci 2. kola Svetového pohára.

Medzi desiatku najlepších dvojíc sa nekvalifikovali Tomáš Kučera a Ján Bátik, skončili na 12. priečke. Finále je na programe o 13.30 h.

Slovenky do finále nepostúpili

Slovenským reprezentantkám vo vodnom slalome Simone Macekovej, Monike Škáchovej a Simone Glejtekovej sa v sobotu v nemeckom Augsburgu nepodarilo preniknúť zo semifinále do finále disciplíny C1 v rámci 2. kola Svetového pohára.

Jednoznačne najbližšie k tomu mala Maceková, ktorá skončila na 11. priečke, prvej nepostupovej. Finále je na programe o 14.00 h.

Svetový pohár vo vodnom slalome

Augsburg (Nem.), sobota:

C2 – semifinále (10 najlepších do finále): 1. Ondřej Karlovský, Jakub Jáně (ČR) 110,79 s (0), 2. Ladislav Škantár, Peter Škantár 113,27 (0) – postúpili do finále,… 12. Tomáš Kučera, Ján Bátik (všetci SR) 119,30 (4) – nepostúpili do finále

C1 ženy – semifinále (10 najlepších do finále): 1. Núria Villarublová (Šp.) 123,92 s (4),… 11. Simona Maceková 132,13 (6), 21. Monika Škáchová 152,47 (10), 22. Simona Glejteková (všetky SR) 155,41 (12) – nepostúpili do finále