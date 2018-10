Bratia Svitanovci nastúpili proti sebe v Tipsport lige, mladšieho Reného však prehra nemrzela

PIEŠŤANY 11. októbra (WebNoviny) – Bratia Patrik a René Svitanovci v utorok nastúpili premiérovo proti sebe v súťažnom stretnutí v rámci utorňajšieho zápasu 10. kola slovenskej najvyššej hokejovej súťaže Tipsport ligy.

Zdolal mladého brata

Tridsaťročný Patrik nastúpil za Poprad, devätnásťročný René za HK Orange 20. Z víťazstva sa podľa očakávania tešili Podtatranci, nad mladíkmi triumfovali 3:1.

Reného nemrzela ani tak prehra, ale to, že nenastúpil s bratom v jednom tíme: „Snáď sa dočkám v blízkej budúcnosti. Po boji o účasť na majstrovstvách sveta sa vrátim do Popradu, kde budem bojovať o miesto v áčku,“ povedal mladší z bratov pre denník Šport.

Patrik priznal, že brata na ľade nestíhal vnímať. „Vo vysokom tempe som vôbec nestíhal sledovať, či hrám proti bratovi. Sústredil som sa na svoj výkon, ktorý mohol byť lepší. Reného som reálne vnímal až pri podávaní rúk na konci stretnutia. Popriali sme si, aby sa nám v sezóne darilo. Bolo špecifické nastúpiť proti tímu, v ktorom hrá môj malý brat, a zdolať ho,“ zhodnotil účastník MS 2018 v Dánsku.

Bratove rady sú sväté

René staršieho brata pozorne počúva a snaží sa riadiť jeho slovami. „Sú to najsvätejšie slová. K srdcu si beriem, samozrejme, aj trénerove rady. Paťo ma však pozná odmalička, dobre vie, v čom vynikám a na čom musím pracovať. Preto majú jeho postrehy pre mňa vzácnejší charakter.“

A čo Patrik radí svojmu bratovi aktuálne? „Viac pracuje pre spoluhráčov, chce tvoriť hru, čo je cenné. Pokúsim sa ho viesť aj k tomu, aby sa toľko neponúkal a strieľal na bránku,“ prezradil.

Čo na to René? „V juniorke som patril medzi lídrov produktivity, no po prechode do extraligy ma viac baví tvoriť. Doprajem góly spoluhráčom. Keďže bratove rady sú pre mňa sväté, počúvnem ho a budem viac strieľať,“ uzavrel mládežnícky reprezentant SR.