Bratia Žampovci zaberajú na Novom Zélande, Andreas triumfoval v obrovskom slalome

Slovenskí reprezentanti v zjazdovom lyžovaní Adam, Andreas a Teo Žampovci odštartovali v auguste tvrdú prípravu na nadchádzajúcu sezónu 2022/2023. V rámci predsezónnych zaberačiek sa po trojročnej prestávke opäť rozhodli pre Nový Zéland.

Príprava na hlavnú sezónu

Všetci traja bratia sa v príprave predstavili na pretekoch FIS v rámci Austrálsko-novozélandského pohára, v ktorom sa viackrát umiestnili na stupňoch víťazov.

„Na Nový Zéland sme pricestovali po troch rokoch s vidinou toho, že si chceme otestovať nový materiál a zodpovedne sa nachystať na hlavnú sezónu, na Svetový pohár. Chceme začať dobre pripravení,“ uviedol v tlačovej správe najstarší z bratskej trojice, 31-ročný Adam.

Víťazstvo v obrovskom slalome

O dva roky mladšieho Andreasa potešilo, že sa mu darilo v najtechnickejšej disciplíne – obrovskom slalome, v ktorom si na konto pripísal jedno tretie miesto, ako aj veľký víťazný úspech.

„Som veľmi rád za tento úspech v kontinentálnom pohári. Víťazstvom v obrovskom slalome som si vylepšil svoju pozíciu a svetový pohár odštartujem túto sezónu s lepším štartovým číslom. Rovnako sa veľmi teším z úspechov mojich bratov,“ poznamenal Andreas Žampa.

Veľký potenciál Tea Žampu

Najmladší, iba 19-ročný Teo, zaznamenal obrovský úspech, keď sa prepracoval do Top 300 na svete a vo svojom ročníku medzi najlepších pätnásť. „Do novej sezóny to pre mňa znamená, že budem mať lepšie štartové číslo v Európskom pohári a tiež na FIS pretekoch,“ skonštatoval Teo. „Dúfam, že mu to v sezóne prinesie super motiváciu a zároveň ukáže, aký veľký potenciál sa v ňom skrýva,“ nadviazal Adam.

Ak to podmienky dovolia, bratia Žampovci by na Novom Zélande mali zostať takmer do konca septembra. „Prípravu zatiaľ hodnotím veľmi kladne. Od tréningov až po preteky, ktoré sme už stihli absolvovať. Mali sme špičkové podmienky, aj keď tých samotných tréningových dní nebolo veľa, možno štyri-päť, následne sme začali súťažiť,“ zakončil Andreas Žampa.