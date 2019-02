Bratislava a Staré Mesto budú užšie spolupracovať, Vallo a Aufrichtová podpísali memorandum

BRATISLAVA 26. februára (WebNoviny.sk) – S cieľom prehĺbiť, skvalitniť a zefektívniť spoluprácu hlavného mesta Bratislavy a mestskej časti Staré Mesto primátor podpísali v utorok primátor Matúš Vallo a starostka Zuzana Aufrichtová memorandum o spolupráci.

Obsahuje aj problematiku parkovania

Ide najmä o spoluprácu v oblastiach územného rozvoja, životného prostredia, koordinácie a spolupráce pri budovaní turistickej infraštruktúry, výmeny a tvorby dát, vzájomnej podpory a koordinácie v sociálnej oblasti.

Rovnako je v ňom zahrnutá aj problematika parkovania a tiež spolupráca pri príprave opatrení na zvýšenie bezpečnosti. Ako informoval hovorca magistrátu Peter Bubla, s iniciatívou podpísať prišlo Staré Mesto.

Bezpečnosť v mestskej časti

„Memorandum dáva rámec na ďalšiu spoluprácu a určuje oblasti, v ktorých tá spolupráca má byť užšia. Mala by to byť vymedzená oblasť špecifických oblastí a takú sme vlastne s mestom našli,“ uviedla Aufrichtová a dodala, že podobné memorandum má Staré Mesto podpísané aj s Bratislavským samosprávnym krajom a s akademickou obcou.

Staré Mesto je podľa Valla dôležité pre všetkých Bratislavčanov. „Som rád, že ako prvé memorandum som podpísal práve so Starým Mestom. Chcem aby Staré Mesto bolo čisté, bezpečné, aby v ňom fungovalo parkovanie, ktoré bude mať jednoznačné pravidlá a aby sme to všetko robili v spolupráci so starostkou, pani Aufrichtovou,“ uzatvoril Vallo.