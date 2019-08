Bratislava Capitals má veľké ambície, chce hrať na štadióne Ondreja Nepelu a postúpiť medzi elitu

S novým názvom, logom, dresmi a jednoznačným cieľom postúpiť medzi slovenskú hokejovú elitu vstúpia do novej sezóny hráči tímu Bratislava Capitals.

Prezident klubu Dušan Pašek ml. sa na stredajšej tlačovej konferencii vyjadril, že klub HC Bratislava prešiel kompletnou zmenou značky, tzv. „rebrandingom“ a zároveň predstavil zloženie hráčskeho kádra aj realizačného tímu. Hlavným trénerom mužstva bude skúsený Peter Oremus, pričom post jeho asistenta prijal bývalý slovenský reprezentant Michal Hudec.

Množstvo hráčov s extraligovými skúsenosťami

„Cieľom je úspešné pôsobenie v I. lige a následný postup do najvyššej súťaže. Naše ambície sú podložené troma základnými piliermi – kvalitou na každom poste v našej organizácii, poctivosťou a zodpovednosťou a tiež zábavou pre všetkých. Chceme, aby na zápasy nášho tímu chodili muži, ženy či rodiny s deťmi,“ povedal na úvod tlačovej konferencie Dušan Pašek ml.

Následne dodal, že tím Bratislava Capitals plánuje pôsobiť na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu a vedenie klubu v týchto dňoch rokuje s mestom ohľadom nájomnej zmluvy.

Do novej sezóny vstupuje bratislavský klub s rozpočtom približne 500-tisíc eur na platy hráčov a nabitým kádrom. V mužstve figuruje množstvo hráčov s extraligovými či reprezentačnými skúsenosťami. Brankárskou jednotkou bude strieborný medailista z MS 2012 v Helsinkách Peter Hamerlík, jedným z lídrov defenzívy by mal byť úradujúci slovenský šampión Karol Sloboda a v ofenzíve figurujú mená ako Tibor Varga, Dávid Buc, Eric Selleck, Marcel Holovič či dlhoročná opora HK Nitra Marek Slovák.

Šanca byť pri zrode niečoho veľkého

„Hlavnou myšlienkou, prečo som sa rozhodol pre tento klub, je šanca byť pri zrode niečoho veľkého. Poznám trénera Oremusa z pôsobenia v Nitre, je to férový človek, čo je veľmi dôležité. Takisto som vedel, s kým budem hrať, čo bol ďalší podstatný faktor,“ skonštatoval Slovák. Ostatných päť a celkovo desať sezón strávil pod Zoborom a priznal, že z Nitry sa mu neodchádzalo ľahko. „Samozrejme, Nitra je moje rodné mesto, mám tam veľa priateľov a rodinu. Budem jej fandiť, no ja tu mám vlastný cieľ a uvidíme, ako to celé dopadne,“ dodal dvojnásobný majster Slovenska.

Hlavným kormidelníkom mužstva bude Peter Oremus, ktorý má bohaté skúsenosti z pôsobenia v najvyššej slovenskej súťaži. Viedol Skalicu, Nitru, Košice, Trenčín a tiež bol asistentom reprezentačného výberu SR. Pri otázke o ambíciách klubu odpovedal veľmi priamo. „Netreba sa za nič skrývať. Sú tu extraligoví hráči, vedenie usilovne pracuje a určite chceme byť v hornej časti tabuľky a prvú ligu zvládnuť,“ vyjadril sa 48-ročný rodák zo Šurian.