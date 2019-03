BRATISLAVA 8. marca 2019 (WBN/PR) – V nedeľu 6. apríla sa v hlavnom meste začne nový festival zameriavajúci sa na prepojenia klasickej hudby s inými žánrami a provokatívne dramaturgické projekty.

Aj keď sa crossoverové projekty objavujú aj v ponuke iných bratislavských festivalov, v prípade Bratislava Crossover Festivalu ide o prvý festival špecializujúci sa na fúzie klasiky s iným žánrami.

Festival otvorí koncert špičkového orchestra starého jazzu Fats Jazz Band , na čele ktorého stojí jeden z najvšestrannejších slovenských hudobníkov Ladislav Fančovič. Fats Jazz Band uvedie program, ktorý pripravil minulý rok na objednávku Bratislavského organového festivalu – repertoár Fatsa Wallera, prvého jazzmana, ktorý začal experimentovať s klasickým organom. Projekt sa minulý rok podarilo zrealizovať len na elektrickom organe, tentoraz však zaznie v plnej kráse a naozaj v autentickom zvuku na veľkom organe v Slovenskom rozhlase, navyše doplnený o unikátne dobové aranžmány klasickej hudby pre swingový orchester. (sobota 6. apríl, Veľké koncertné štúdio SRo, 19.00 h)

Ladislav Fančovič sa objaví nielen v úvode festivalu ako bandleader, klavirista a jazzový organista, ale aj v jeho závere, a to opäť v atypickej polohe. Spolu s jedným z našich najvýznamnejších huslistov s Milanom Paľom pripravia pre BCF unikátny program, ktorým dokonale naplnia druhú dramaturgickú líniu festivalu – provokatívne dramaturgické projekty. Uvedú transkripcie Bachových violončelových sonát, no ani jeden z nich nebude hrať na svojom „hlavnom“ nástroji: Ladislav Fančovič sa predstaví ako saxofonista a v rukách Milana Paľu sa objaví nástroj, ktorý bol skonštruovaný špeciálne preňho – hybrid huslí a violy s názvom milanolo. (nedeľa 28. apríl, Koncertná sieň Klarisky, 19.00)

Ďalší projekt na objednávku Bratislava Crossover Festival kombinuje dva programy: ľudové balady s PaCoRa Triom a výber z bartókovského repertoáru, ktorý Mucha Quartet nahral s Ivou Bittovou na známom CD Slovenské spevy. Ide o transkripcie Bartókovej, prevažne klavírnej tvorby na motívy slovenskej ľudovej hudby pre hlas a sláčikové kvarteto z pera Vladimíra Godára. Sólistka programu, známa speváčka ľudovej hudby Slávka Zápotočná-Horváthová – spolupracujúca s OĽUN-om, ale aj členka vokálnej acapella zostavy Sklo – prináša nový interpretačný pohľad na Godárove transkripcie Bartóka. Jej spoločný projekt s PaCoRa Triom je zase oknom do sveta world music a ukážkou iného spracovania ľudového materiálu. (nedeľa 14. apríl, Koncertná sieň Klarisky, 19.00)

Maďarský multiinštrumentalista Balázs Dongó Szokolay, hráč na dychových nástrojoch, už dvakrát účinkoval v crossoverových projektoch Bratislavského organového festivalu s organistom Lászlóm Fassangom. Tentoraz prináša vlastný projekt transkripcií skladieb Bélu Bartóka a Zoltána Kodálya pre ľudové dychové nástroje a klavír. Program prepojí delikátnu atmosféru klasického komorného koncertu so živelnosťou virtuózneho hráča z prostredia ľudovej hudby. (sobota 13. apríl, Koncertná sieň Klarisky, 19.00)

Hlavný organizátor: ORGANYzácia, o.z.

Z verejných zdrojov podporil FOND na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom festivalu.

BRATISLAVA CROSSOVER FESTIVAL

26. – 28. apríla

So 6. apríla, 19.00

Veľké koncertné štúdio SRo

FATS JAZZ BAND GOES CLASSICAL, L. Fančovič – organ

So 13. apríla, 19.00

Kocertná sieň Klarisky

BARTÓK / KODÁLY: BACK TO THE ROOTS, B. Dongó Szokolay – píšťalky, gajdy, tárogátó, L. Fassang – klavír

Ne 14. apríla, 19.00

Koncertná sieň Klarisky

SLOVENSKÉ SPEVY

Slávka Zápotočná-Horváthová – spev, PaCoRa Trio / Mucha Quartet

Ne 28. apríla, 19.00

Koncertná sieň Klarisky

BACH: MIXED IDENTITY, L. Fančovič – barytónsaxofón, M. Paľa – milanolo

