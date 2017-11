Bratislava je horúcim kandidátom na sídlo liekovej agentúry, hlasovací systém je však nepredvídateľný

BRATISLAVA 9. novembra (WebNoviny.sk) – Najvážnejšími kandidátmi na nové sídlo Európskej liekovej agentúry (EMA) sú Bratislava a Miláno.

Uviedol to denník Financial Times s odvolaním sa na vysokopostavených diplomatov.

Výhody Bratislavy

Ponuky Slovenska a Talianska boli podľa nich najlepšie, pričom slovenská bola najlepšia spomedzi krajín strednej a východnej Európy, ktoré ešte žiadnu európsku agentúru nemajú. To môže hrať v prospech Bratislavy, keďže európski predstavitelia varujú pred pobúrením, ktoré by nastalo, ak by sa krajinám bez sídla agentúry opäť žiadna neušla.

Navyše Slovensko, pripomína Financial Times, vníma Brusel ako baštu aspoň nejakého pro-európskeho postoja v regióne, ktorý je čoraz viac naladený nepriateľsky voči európskej integrácii.

Masívny lobing

Ekonomický prínos sídla EMA a prestíž s ňou spojená vyvolali podľa slov jedného z nemenovaných diplomatov „masívny“ lobing, ktorý v súčasnosti vrcholí. Bratislava je favoritom napriek vlažnej reakcii samotnej EMA, ktorá varovala, že môže prísť o viac ako 70 % zamestnancov, ktorí sa odmietajú presťahovať do hlavného mesta SR.

O budúcom sídle EMA sa rozhodne 20. novembra, pričom hlasovací systém označil Financial Times za nepredvídateľný. Krajiny totiž budú hlasovať za tri ponuky – najlepšia dostane tri body, druhá dva a tretia najlepšia jeden bod. Ak v prvom kole nezíska jedna ponuka prevažnú časť hlasov, tri najlepšie ponuky pôjdu do ďalších kôl, kým sa nerozhodne o víťazovi. Hlasovanie je tajné.