Bratislava mení zabezpečovateľa verejného osvetlenia, založí novú mestskú firmu

Verejné osvetlenie v Bratislave by mala po novom zabezpečovať mestská firma Technické siete Bratislava. Ako uviedol starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti, rozhodli o tom bratislavskí poslanci na tohtotýždňovej mestskej rade.

Úspora a impulz pre rozšírenie siete

Verejné osvetlenie prevádzkuje magistrát Bratislavy cez firmu Siemens, ktorej síce vypršala zmluva, avšak mestu sa nepodarilo vysúťažiť jej nástupcu. Problém s týmto verejným obstarávaním vrátane pokút od Úradu pre verejné obstarávanie pretrváva ešte z čias predchádzajúceho volebného obdobia.

Ako poznamenal starosta Ružinova, situácia s nefunkčným osvetlením sa tento rok výrazne zhoršila a nemal kto zabezpečovať nápravu. „Preto sa veľmi teším, že sa mesto nakoniec rozhodlo vziať situáciu do vlastných rúk a na návrh primátora sme na mestskej rade schválili založenie novej mestskej firmy Technické siete Bratislava. Verejné osvetlenie sa tak nebude súťažiť ako miliónový biznis externej firme, ale vezme si ho do prevádzky samotné hlavné mesto,“ vysvetlil Chren. Okrem úspory peňazí by to malo znamenať aj impulz pre rozširovanie a dobudovanie mestskej optickej dátovej siete (potrebnej napríklad pre inštaláciu kamier mestskej polície) a pre rozširovanie elektrickej konektivity (napríklad budovanie nabíjačiek pre elektromobily, napájaných zo stĺpov verejného osvetlenia).

Dvadsaťročná zmluva skončila

Koncom roka 2016, počas primátorovania Iva Nesrovnala, sa skončila dvadsaťročná zmluva na dodávku komplexnej služby správy verejného osvetlenia, ktorú malo hlavné mesto uzatvorenú so spoločnosťou Siemens.

Až do výberu nového dodávateľa komplexných služieb verejného osvetlenia v hlavnom meste prevádzku osvetlenia naďalej zabezpečovala spoločnosť Siemens na základe Zmluvy o úrovni poskytovania služieb. Tú mesto so spoločnosťou uzavrelo na dvanásť mesiacov s možnosťou opcie na ďalších dvanásť mesiacov. V máji tohto roka uložil Úrad pre verejné obstarávanie hlavnému mestu sankciu vo výške 78 948,02, eura v súvislosti so zadaním nadlimitnej zákazky z decembra roku 2016 na služby správy verejného osvetlenia.