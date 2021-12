Bratislava nesúhlasí so zverejneným počtom obyvateľov, pre iné čísla môže prísť o milióny eur

Bratislava nesúhlasí s údajmi Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) o počte obyvateľov, vyplývajúcom z tohtoročného sčítania. Na tlačovej konferencii o tom informoval primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

Rozdiel 20-tisíc ľudí

ŠÚ SR ako hlavný organizátor sčítania obyvateľov zverejnil v pondelok prvé základné výsledky, podľa ktorých v hlavnom meste žije približne 475-tisíc obyvateľov s trvalým pobytom.

„Máme za to, že v Bratislave na trvalý pobyt žije dlhodobo viac ľudí, ako nám ŠÚ SR priznáva, a to približne o 20-tisíc obyvateľov,“ uviedol Vallo s tým, že tieto čísla sú rozhodujúce pri financovaní Bratislavy, ale sú dôležité aj v súvislosti s využitím eurofondov.

Primátor poznamenal, že v Bratislave žije určite viac ako 500-tisíc ľudí. „My počítame, že mesto obsluhuje približne 600-tisíc ľudí, ktorí tu žijú, z toho odhadom 100-tisíc ľudí tu nemá trvalý pobyt. Takisto vieme, že trvalý pobyt je tesne pod 500-tisíc obyvateľov, ak nie pol milióna,“ upozornil Vallo.

Požadujú podrobnú metodiku spracovania

Ako dodal, rozdiel 30-tisíc obyvateľov je 11 miliónov eur pre Bratislavu.

„Za tie by sme mohli opraviť napríklad 175-tisíc metrov štvorcových ciest a chodníkov, alebo kúpiť 40 nových autobusov, je to pre nás veľa peňazí,“ zdôraznil s tým, že Bratislava žiada ŠÚ SR, aby rozdiel 20-tisíc obyvateľov hodnoverne vysvetlil a zverejnil podrobnú metodiku spracovania údajov pre Bratislavu a poskytol mestským častiam zoznamy zarátaných a nezarátaných obyvateľov do finálneho čísla počtu obyvateľov s trvalým pobytom.