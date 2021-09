Bratislava v pohybe oslavuje 25. výročie od svojho vzniku

Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe oslávi v tomto roku 25. výročie od svojho vzniku. Okrem hlavného programu, v rámci ktorého uvedie diela umelcov z USA, Izraela, Francúzska, Talianska, Grécka, Nemecka a Slovenska, predstaví aj široký sprievodný program. Jeho prvá časť sa začala počas augusta retrospektívnou výstavou fotografií Ctibora Bachratého OKAMIHY TANCA a v septembri pokračovala v uliciach Bratislavy projektom GENIUS LOCI. Druhú časť výstavy fotografií budú môcť diváci navštíviť počas celého trvania festivalu, v priestoroch Slovenského národného divadla. V A4 – priestore súčasnej kultúry sa budú môcť zúčastniť diskusie venovanej 25. výročiu festivalu. Študentom VŠMU sú určené dva tanečno-pohybové workshopy.

„Divadlá na celom svete sa každý večer zapĺňajú miliónmi divákov, divákov dychtivých po zážitku, po okamihoch naplnenia krásou a novou energiou, po momentoch, ktoré otvárajú nepoznané dimenzie a sú potvrdením, že prítomnosť – okamih zážitku – je jediný čas, ktorý existuje. Súčasný tanec na Slovensku žije a my dúfame, že festival je toho dôkazom. Dáva príležitosť nahromadiť množstvo zážitkov a obdariť nimi tých, ktorí chcú byť obdarovaní – veríme, že ich je veľa. Festival za 25 rokov prešiel rôznymi fázami vývoja a premien, ale jeho prvoradým zámerom vždy bolo prinášať výnimočné okamihy plné krásy a pravých emócií, objavovania nepoznaného, obdivu k estetike ľudského tela a dokonalosti jeho pohybu, keď sú telo a duša skoncentrované do jediného okamihu, ktorý v sebe dokáže niesť posolstvo o zmysle nášho bytia. Verím, že festival má pred sebou ešte veľa úspešných ročníkov, bude i naďalej cibriť vkus a prinášať veľa krásy a nevšedných zážitkov svojim divákom a inšpirovať nové generácie tvorcov a tanečníkov.“ Miroslava Kovářová, jedna zo zakladateľov a umelecká riaditeľka festivalu.

Hlavný program festivalu:

STAATSTHEATER MAINZ / SHARON EYAL (Nemecko) / SOUL CHAIN

4. október 2021 / Slovenské národné divadlo – Sála činohry / 19.00

Choreografia: Sharon Eyal

Inšpirovaná silnými emóciami súvisiacimi s láskou, choreografia Soul Chain spája balet a elektro do strhujúceho súčasného tanca. Súbor sa stáva rojom energie v mimoriadne náročnej choreografii, ktorá v roku 2018 získala nemeckú divadelnú cenu Faust. Hoci Sharon hovorí, že Soul Chain je hra o láske a túžbe, nemali by ste očakávať príliš veľa romantiky. Pohyby sú animalistické a čisté, skupina tanečníkov sa pohybuje s dokonalou disciplínou v rytmickom unisone. Čím dlhšie unisono trvá, tým viac času máme na skúmanie rozdielov a sledovanie tanečníkov v ich absolútnej zaujatosti. Ako hovorí choreografka, na jednej veci vidno, akí sme odlišní. A tak tu, v kontraste medzi skupinou a jednotlivcom, vyjadruje svoju lásku pre absolútnu jedinečnosť každého jednotlivca. Opätovné uvedenie Soul Chain bolo ako stretávka po rokoch. Neuveriteľne skúsená vedúca skúšok v tanzmainz Andrea Svobodová mala štyri týždne na to, aby dielo naskúšala so všetkými jeho technickými a emocionálnymi aspektmi, pričom niekedy mala podporu Sharoniných dlhoročných tanečníkov a asistentov Rebeccy Hytting a Toma Weinbergera.

ROOTLESSROOT (GRÉCKO) / STONES&BONES

7. október 2021 / Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava / 19.00

Umeleckí riaditelia a choreografia: Linda Kapetanea, Jozef Fruček

Choreografia pre štyri tanečníčky a mramorovú večnosť poézie. Štyri tanečníčky stoja na scéne proti mramoru – materiálu večnosti, pričom vytvárajú báseň o ľudskom zápase s časom a priestorom, so zemskou príťažlivosťou a s rozkladom. Štyri tanečníčky začínajú svoju púť v mystickom kozmickom oceáne nekonečných možností, neobmedzených tvarov, foriem a dimenzií a skončia prácou so základnými Pytagorejskými pravidlami vytvárania vesmíru a geometrie. Gule, kocky, štvorsteny, dvadsaťsteny… Archetypálny vesmír sa rozvíja na scéne, keď sa tvorcovia vnárajú do tvarov a hmotnosti objektov, s vedomím, že všetko sa skončí, pretože ľudská prítomnosť je vždy len letmá. Choreografiou Stones and Bones sa RootlessRoot usilujú o vytvorenie divadelného zážitku zbaveného falošných objektov. Ukazujú nám ľudské telo v jeho skutočnej podobe stvorenia, snažiac sa o to, aby bolo telo v danom okamihu hustejšie a zanechalo stopu, ktorá dokáže budúcnosti, že niekedy existovalo.

FERIENČÍKOVÁ, JÚDOVÁ, TIMPAU (Slovensko / Rumunsko) / (EVERYWHEN) INBETWEEN

8. október 2021 / A4 – priestor súčasnej kultúry / 20.00

Koncept: Soňa Ferienčíková (SK), Mária Júdová (SK), Alexandra Timpau (RO/CZ)

„Sme prepojenejší ako kedykoľvek predtým, meníme sa na masu, ktorá sa snaží nájsť rovnováhu. Ťaháme a tlačíme.“ (EVERYWHEN) INBETWEEN skúma skupinové pnutie vo svete klimatickej zmeny, globálnej pandémie, neustáleho prepojenia a okamžitých reakcií, kde sa priestor medzi nami stáva našim kolektívnym orgánom, ktorý si žiada zmenu. Aj keď sme geograficky vzdialení, sme vzájomne prepojení viac ako kedykoľvek predtým a v tejto fáze sa meníme na masu, ktorá sa snaží znovu nájsť rovnováhu. Dielo inšpirované interaktívnou architektúrou predstaví štyroch tanečníkov a materiál vznášajúci sa nad nimi. Objekt, s ktorým tanečníci pracujú, sa stáva performatívnou architektúrou – „spoločným telom“. Tvary, ktoré nadobúda, sú výsledkom ich dialógu, ale stáva sa tiež ich prostredím, ich úkrytom a domovom. Tento dočasný úkryt a priestor na dialóg je odrazom bojov a interakcií medzi štyrmi telami, ale aj vnútri spoločností.

ANASTASIA VALSAMAKI (GRÉCKO) / BODY MONOLOGUE

9. október 2021 / A4 – priestor súčasnej kultúry / 20.00

Koncept & Choreografia: Anastasia Valsamaki

Čo dokáže telo? Toto je logická otázka, ktorú sólo Anastasie Valsamaki prináša na scénu. Svojim výskumom Valsamaki odkrýva výrazové schopnosti tela, pričom naratív ovplyvňuje tanečný jazyk. Sledujúc štruktúru monológu sa choreografia vracia k výstižnému tichu tela z obdobia pred vznikom reči, ktoré sa vyjadruje prostredníctvom pohybu. Ticho pozostávajúce z gest, páuz, poddajných foriem a neznámych stavov tela priťahuje naše pohľady. Monológ tela prijíma premenlivosť významov, ktoré telo vyjadruje tancom.

JOY ALPUERTO RITTER (Nemecko) / BABAE

9. október 2021 / A4 – priestor súčasnej kultúry / 20.00

Choreografia a tanec: Joy Alpuerto Ritter

Tridsaťminútové sólo inšpirované „majstrovským dielom čudnosti“, tancom bosorky vytvoreným Mary Wigman. Joy, ktorá vyrástla a vyštudovala klasický tanec v Nemecku, skúma zdedený pohybový slovník, a nanovo konfiguruje moc a mystické praktiky ženy – bosorky. Kombinujúc filipínske korene ľudového tanca, klasické vzdelanie a slovník hip-hopu a vogue, BABAE je ženská súhra animalistických a zmyslových vlastností rituálu a moci.

RONI CHADASH (Izrael) / BODY #1

9. október 2021, 16.00, 17.00 / 10. október 2021, 15.00, 16.00, 17.00 / GMB Mirbachov palác

Choreografia: Roni Chadash

Dve prepletené telá, dve bytosti spojené v jednu, neurčitý, neustále sa meniaci tvar, alebo nová entita? Dekonštrukcia tela a jeho premena na abstraktný objekt, ktorý popiera fyzické limity. Roni vo svojej tvorbe prináša špecifický jazyk tela, ale i vlastný filozofický pohľad spochybňujúci skutočnosť reality.

MASAKO MATSUSHITA (TALIANSKO) / UN/DRESS | POHYBLIVÁ MAĽBA

23. október 2021 / A4 – priestor súčasnej kultúry / 20.00

Choreografia: Masako Matsushita

UN/DRESS | pohyblivá maľba je metaforické predstavenie, ktoré vychádza zo spojenia tela a objektu do pohyblivého obrazu. Zameriava sa na skúmanie zmien a migráciu tkaniny a prirodzený proces obliekania a vyzliekania. Choreografia skúma úlohu ženského oblečenia a tela v modernej spoločnosti. Telo je prítomné a súčasne absentuje, je centrálnym zjednocujúcim bodom, úžinou, ktorá spája, presýpacími hodinami času, zvýrazňuje horizont a naznačuje prechod. Prítomnosť pásov látky v pruskej modrej prináša presnosť, pravidelnosť, smerovanie a dimenziu a súčasne určuje správanie pri dosahovaní cieľa.

REBECCA JOURNO / LA PIEUVRE (FRANCÚZSKO) / LA MÉNAGÈRE

23. október 2021 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru / 20.00

Koncept & choreografia: Rebecca Journo

V priestore pozostávajúcom z čiernych a bielych kachličiek, ktoré pripomínajú kuchyňu, stojí postava ženy v domácnosti, oblečená v žltom plášti. Zvuky šúchania kuchynskou hubkou a vysávača vytvárajú odcudzený soundtrack. Dialóg medzi pohybom a zvukom odkrýva vnútorný svet postavy. Citujúc autorku Sheilu Rowbotham v knihe Woman´s Consciousness, Man´s World, choreografia skúma „neurózu ničoty“ ako výsledok uviaznutia žien v cyklickom procese vypĺňajúcom prázdnotu. La Ménagère je druhou časťou diptychu L´Épouse & La Ménagère, dvoch sól portrétujúcich archetypálne ženské postavy a otvára otázky priestoru medzi fantáziou, performanciou a tzv. realitou. Ako v umení glitch, zastaranosť týchto zobrazení inšpiruje choreografický jazyk v hľadaní „systémovej chyby“.

KIMBERLY BARTOSIK / DAELA (USA) / TROUGH THE MIRRORS OF THEIR EYES

24. a 25. október 2021 / Slovenské národné divadlo, Štúdio / 20.00

Choreografia: Kimberly Bartosik

Živočíšne provokatívne, vášnivo intímne a pulzujúce energiou, predstavenie through the mirror of their eyes (ocenené cenou Bessie za vynikajúcu produkciu) prekypuje empatiou a násilím súčasne. Traja výnimoční performeri Joanne Kotze, Dylan Crossman a Burr Johnson (nositeľ ocenenia Bessie za vynikajúci tanečný výkon) lietajú v priestore, pričom využívajú energiu búrky, snažia sa udržať vo vzduchu, akoby pre nich neplatili zákony gravitácie, hľadajú cestu cez priestor zaliaty svetlom a zvukom. Na scénu vstúpi karavána detí. Obratne sa pohybujú v búrke a nakoniec udávajú tón. V predstavení Through the Mirror of Their Eyes sa telo tanečníka stáva nádobou, prostredníctvom ktorej my ako publikum môžeme prežívať seba a svet okolo nás. Choreografia zachytáva chaos, spôsoby ako sa pohybujeme v priestore deštrukcie a obnovy a jemne naznačuje cestu vpred.

Sprievodný program:

Okamihy tanca ll.

Výstava fotografií Ctibora Bachratého

4. – 25. október / Foyer Slovenského národného divadla

Výstava umeleckých fotografií Ctibora Bachratého sa vracia k predstaveniam uplynulých ročníkov festivalu. Fotografie zachytávajú estetiku pohybu, energiu výrazu, koncentráciu a vnútorné nasadenie tanečníkov, choreografickú i divadelnú hodnotu prezentovaných produkcií, zvečňujú prchavé momenty a predstavujú verejnosti tento tanečný žáner v reprezentatívnej forme veľkoformátových fotografií. Jej prvú časť mohli vidieť diváci počas augusta na svetelných plochách v uliciach Bratislavy.

Diskusia k 25. výročiu medzinárodného festivalu súčasného tanca BRATISLAVA V POHYBE

23. október 2021 / A4 – priestor súčasnej kultúry / 17.00

Moderátor: Bohdan Smieška

Diskutujúce: Petra Fornayová, Miroslava Kovářová, Marie Kinski, Yvona Kreutzmanová

Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe sa bude konať pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a bude aj v tomto roku prebiehať počas jedného mesiaca od 4. do 25. októbra.

Vstupenky na všetky predstavenia je možné zakúpiť online priamo na stránke festivalu www.abp.sk v časti Vstupenky, cez portál www.predpredaj.sk alebo pred predstavením priamo v divadlách festivalu.

Záleží nám na živote a zdraví.

Predstavenia festivalu budú môcť navštíviť iba KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ diváci.

Informačný servis