Bratislavčania plánujú po korone viac chodiť pešo a využívať MHD

Z dôvodu pandémie koronavírusu až tretina Bratislavčanov chodí viac pešo a 11 % začalo väčšmi cestovať mestskou hromadnou dopravou. Aj po odznení pandémie by si nové zvyky chceli udržať. Aj keď 85 % Bratislavčanov považuje dnes svoje mesto za dobré miesto na život, podľa väčšiny z nich však nie je pripravené na klimatickú krízu. Pomôcť pripraviť sa na ňu chce bratislavský Climathon, ktorý tento víkend (13. – 15. novembra) organizuje Magistrát mesta Bratislavy, európska organizácia EIT Climate-KIC, konzultačná spoločnosť Civitta a HubHub a hlavný partner Swiss Re. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do štvrtka 12. novembra 2020 na: https://climathon.climate-kic.org/bratislava.

Podľa prieskumu agentúry MNForce na reprezentatívnej vzorke 300 Bratislavčanov sa z dôvodu koronavírusu rozhodlo 34 % Bratislavčanov presúvať po meste viac pešo. Tento spôsob dopravy plánuje po pandémii zvýšiť 23 % opýtaných. Podobne, pre koronavírus sa 11 % opýtaných rozhodlo využívať viac MHD a 24 % opýtaných ju po skončení pandémie chce využívať ešte viac. Autom počas pandémie chodí viac 20 % Bratislavčanov, no tento zvyk plánuje zvýšiť len 13 % opýtaných.

Bratislavčania majú zároveň radi svoje mesto. Až 85 % súhlasí s názorom, že Bratislava je dobré mesto pre život, ale 72 % si myslí, že Bratislava dnes nie je pripravená na klimatické zmeny a 65 % si nemyslí, že je v Bratislave dostatok zelene. Na druhej strane 78 % respondentov súhlasí, že Bratislava je otvorená inováciám. A práve tie budú hľadať účastníci bratislavského Climathonu už tento víkend, 13. – 15. novembra 2020.

Climathon je online podujatie, na ktorom budú účastníci tvoriť riešenia, ktoré môžu pomôcť Bratislave zmierniť dopady klimatickej krízy. Adresovať pritom budú môcť dva problémy. Prvým je otázka, ako motivovať a zapojiť obyvateľov do pretvárania Bratislavy na mesto, ktoré dokáže lepšie zvládať klimatické zmeny. Druhou výzvou je, ako adresovať problém verejnej dopravy a špecificky slabé využívanie ekologických alternatív mestskej dopravy obyvateľmi Bratislavy.

Do Climathonu sa môže zapojiť každý, koho táto téma zaujíma a má chuť sa aktívne pripojiť do riešenia problémov mesta. Tímy pozostávajúce z 3 až 7 účastníkov budú mať 48 hodín na to, aby pod vedením skúsených mentorov pretavili svoje nápady do technologických riešení a ďalej ich v rámci tímov spoločne rozvíjali. Najlepšie nápady môžu dostať šancu byť pilotne nasadené a otestované v meste.

Pre tímy s najlepšími nápadmi sú prichystané finančné výhry vo výške 7 000 eur.

Tímy sa do Climathonu môžu do štvrtku, 12. novembra prihlásiť prostredníctvom stránky: https://climathon.climate-kic.org/bratislava.

Climathon je celosvetové podujatie, do ktorého sa zapája viac ako 145 miest z 56 krajín sveta. Je to iniciatíva európskej organizácie EIT Climate KIC, ktorá má za cieľ podporovať zavádzanie zelených riešení v rámci EÚ.

