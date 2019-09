Bratislavčania podporujú vznik prírodnej rezervácie Pramene Vydrice, sú aj za zníženie zástavby

Bratislavčania podporujú vznik prírodnej rezervácie Pramene Vydrice, ktorá by mala vzniknúť pri riečke Vydrica v bratislavskom lesoparku.

V prieskume, ktorý si dala urobiť občianska iniciatíva Chráňme povodie Vydrice, obyvatelia hlavného mesta okrem podpory vzniku prírodnej rezervácie chcú aj zníženie ťažby v lužných lesoch pri Dunaji alebo obmedzenie výstavby. Prieskum realizovala agentúra MEDIAN SK v auguste 2019 na reprezentatívnej vzorke 601 dospelých obyvateľov Bratislavy.

Devínska Kobyla by mala byť rozšírená

Až 71 percent Bratislavčanov chce, aby takáto rezervácia bola určite vytvorená a 23 percent si myslí, že by skôr mala byť vytvorená. Iba štyri percentá opýtaných sa domnieva, že by určite alebo skôr vytvorená byť nemala. Projekt prírodnej rezervácie je navrhnutý tak, že by v ňom bolo úplne zakázané ťažiť drevo a poľovať, ale zachovali by všetky súčasné možnosti rekreácie, vrátane cykloturistiky, turistiky aj vytvárania nových chodníkov.

S hospodárskou ťažbou dreva v lužných lesoch pri Dunaji, ktoré sú obľúbeným rekreačným miestom Bratislavčanov, vôbec nesúhlasí až 69 percent respondentov, 25 percent považuje hospodársku ťažbu dreva za prípustnú, ale jej rozsah by mali zmenšiť. V tretej otázke sa prieskum pýtal na rozšírenie prírodnej rezervácie Devínska Kobyla, kde 63 percent opýtaných Bratislavčanov chce, aby bola táto rezervácia rozšírená a 29 percent si myslí, že by skôr mala byť rozšírená. Proti alebo skôr proti boli štyri percentá ľudí.

Zníženie zástavby v meste

Bratislavčania sú aj za zníženie zástavby v meste. Osem percent účastníkov prieskumu považuje súčasný trend zástavby za primeraný, štyri percentá si dokonca myslí, že by sa malo stavať ešte viac. Až 62 percent si myslí, že výstavbu treba obmedziť a viac sa venovať tvorbe zelených plôch, a 25 percent ľudí je za úplné zastavenie výstavby.

Posledná otázka sa týkala vinohradníckych oblastí v Novom Meste a Rači, ktoré sú v zvýšenej miere zastavované. Aj keď veľká časť týchto plôch je podľa územného plánu stále vyhradená na vinohradníctvo, začínajú ich skupovať developeri a v najbližších rokoch hrozí, že výstavbu rozšíria. Podľa 78 percent opýtaných Bratislavčanov by mala byť zástavba viníc úplne zastavená, pričom 58 percent je za opatrenia na revitalizáciu vinohradníctva a rozšírenie viníc. Za pokračovanie výstavy v medziach súčasného územného plátu je 15 percent opýtaných Bratislavčanov a dve percentá sú za umožnenie ešte väčšej výstavby.