Bratislavská integrovaná doprava posilňuje dopravu počas podujatia Biela Noc 2018

BRATISLAVA 26. septembra 2018 (WBN/PR) – Vozidlá s vyššou kapacitou budú nasadené na linkách 8, 9, 30, 70, 91, 205 a 207. Na všetkých nočných spojoch budú nasadené kĺbové vozidlá.

Premávka denných spojov MHD bude predĺžená na električkových linkách 3, 4 a 8 po bežných trasách v intervale 15 minút až do cca 2:00. (Posledné odchody z centra po 2:20).

Mimoriadne bude premávať linka č. 6 v čase od cca 18:30 do 23:00 po svojej bežnej trase v intervale 15 min. Nočné spoje na linkách N21, N31, N33, N72, N80, N93 a N95 budú premávať v intervale 15 minút od 23:30 do 1:30, potom v intervale 30 minút až do 3:30.

Mimoriadne nočné spoje budú zaradené na regionálnych linkách 215/245, 525, 540, 630, 737 a 740. Všetky budú začínať na Náhradnej autobusovej stanici Nivy (na Bottovej ul.), a to podľa nasledovného cestovného poriadku:

ODCHODY AUTOBUSOV JEDNOTLIVÝCH LINIEK

Linka 215 (s pokračovaním na 245)

Autobusová Stanica (nástup. 13) 23:50 0:50 1:50 Račianske Mýto 23:54 0:54 1:54 Hroboňova 23:58 0:58 1:58 Patrónka 0:02 1:02 2:02 ŽST Lamač 0:06 1:06 2:06

A ďalej smer BA – Lamač, Záhorská Bystrica, Marianka, Stupava, Plavecký Štvrtok, rázc. a Malacky s ukončením na Železničnej stanici.

Linka 525 (s pokračovaním na 528)

Autobusová Stanica (nástup. 23) 0:20 Prievozská 0:24 Bajkalská (nástupište 5) 0:29 Odborárska 0:32 Jurajov Dvor 0:34

A ďalej smer BA – Zlaté piesky, Vajnory (MiÚ), Čierna Voda, Chorvátsky Grob, Slovenský Grob s ukončením na zastávke Penzión Plus

Linka 540

Autobusová Stanica (nástup. 20) 0:20 1:50 Prievozská 0:24 1:54 Bajkalská (nástupište 4) 0:29 1:59 Mladá Garda 0:33 2:03 ŽST Vinohrady 0:34 2:04 Pekná cesta 0:37 2:07

A ďalej smer BA – Rača, Svätý Jur, Pezinok, Vinosady a Modra s ukončením na Štúrovej.

Linka 630

Autobusová Stanica (nástup. 25) 23:50 0:50 1:50 Prievozská 23:54 0:54 1:54 Bajkalská (nástupište 7) 23:59 0:59 1:59 Odborárska 0:02 1:02 2:02 Jurajov Dvor 0:04 1:04 2:04

A ďalej smer BA – Zlaté piesky, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Veľký Biel, rázc. a Senec s ukončením na Autobusovej stanici.

Linka 737

Autobusová Stanica (nástup. 28) 23:50 0:50 1:50 Pažítkova 23:54 0:54 1:54 Gagarinova 23:56 0:56 1:56 Cinotrín Vrakuňa (x) 23:58 0:58 1:58

A ďalej smer BA – Podunajské Biskupice (nemocnica), Rovinka, Dunajská Lužná, Kalinkovo, Hamuliakovo, Šamorín s ukončením na Autobusovej stanici.

Linka 740

Autobusová Stanica (nástup. 30) 0:20 Pažítkova 0:24 Gagarinova 0:26 Cinotrín Vrakuňa (x) 0:28

A ďalej smer BA – Vrakuňa, Most pri Bratislave, Malinovo, Tomášov s ukončením na zastávke Tomášov, mlyn.

Poznámky:

Všetky nasledujúce zastávky po trase, sú určené iba na výstup cestujúcich. Spoj zastaví iba na tých zastávkach, kam si ľudia zakúpia cestovné lístky. Na všetkých linkách platí cenník IDS BK.