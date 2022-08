Bratislavská Krížna ulica prešla zmenami, o niekoľko rokov ju čaká komplexná rekonštrukcia

Krížna ulica v Bratislave prešla v poslednom období viacerými zmenami. Ako informuje hlavné mesto na sociálnej sieti, ulicu čaká o niekoľko rokov komplexná rekonštrukcia v rámci modernizácie električkovej radiály.

„Keď sme tu v rámci zavádzania systému PAAS zmenili parkovanie zo šikmého na pozdĺžne, získali sme nielen priestor pre peších, ale tiež priestor na okamžité zlepšenie,“ konštatuje mesto. Úsek od Májkovej po Vazovovu tak zmenili na vydláždený priestor s lavičkami a zeleňou, prijateľnejší pre chodcov a cyklistov.

Výmena asfaltu

„Zvlnený, koľajovitý asfalt sme vymenili za 1350 metrov štvorcových dlažby z kamennej žuly pokladanej na sucho, vďaka čomu ju budeme vedieť jednoducho opätovne využiť počas komplexnej rekonštrukcie,“ priblížila samospráva.

Na základe dát zmenili šikmé parkovanie na pozdĺžne a pridali nové parkovacie miesta zrušením prenájmu súkromným podnikateľom na Americkom a Floriánskom námestí.

„Osadili sme tu 10 Bratislavských lavičiek, štyri nové odpadkové koše ,12 cyklostojanov a dočasne aj 12 kvetináčov s platanmi javorolistými a trvalkovou podsadbou,“ vymenoval magistrát s tým, že pri komplexnej rekonštrukcii, ktorej súčasťou bude aj zložitejšia prekládka inžinierskych sietí, stromy presadia priamo do zeme.

Názory obyvateľov

Hlavné mesto tiež zrevitalizovalo ostrovček na križovatke Vazovova – Krížna, kde odstránili reklamný valec. „Namaľovali sme stĺpy verejného osvetlenia. Tie budú pri komplexnej rekonštrukcii osadené na kraje ulíc,“ dodala samospráva s tým, že počas budúceho roka v rámci komplexnej obnovy svietidiel obnovia aj svietidlá na Krížnej.

Revitalizácii Krížnej ulice predchádzali analýzy statickej dopravy, zisťovanie názoru verejnosti prostredníctvom dotazníkov, rozhovormi s majiteľmi prevádzok a obyvateľmi, či komunikácia so seniormi a ľuďmi so špecifickými obmedzeniami pohybu. „Rekonštrukcia bola vykonávaná citlivo – tak, aby zapadla do plánov budúcej rekonštrukcie celej ulice,“ uzavrelo mesto.