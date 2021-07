Bratislavská vodárenská spoločnosť akceptuje rozhodnutie ÚVO, pokutu však zaplatí v polovičnej výške

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) akceptovala rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v súvislosti s nesprávnym určením predpokladanej hodnoty zákazky v súťaži na dodávateľa revíznych kontrol technických zariadení. Takýmto spôsobom sa jej znížila pokuta na polovicu, teda na 15-tisíc eur.

V tlačovej správe o tom informoval riaditeľ komunikácie spoločnosti Peter Podstupka. Poukázal však na to, že spoločnosť ešte pred rozhodnutím ÚVO preventívne zmenila metódu obstarávania. Zároveň vyhlásila novú súťaž na dodávateľa tejto služby, ktorá v plnej miere korešponduje so všetkými odporúčaniami úradu. Výsledky novej súťaže by mali byť zverejnené počas nasledujúcich týždňov.

„Revízne správy na technické zariadenia, ktoré garantujú napríklad aj dodávku vody do domácností, sa v minulosti nerobili správne a BVS v tejto veci už podala trestné oznámenie. ÚVO argumenty BVS, že sme potrebovali odborne a bezodkladne skontrolovať stav zariadení, tak aby ich používanie pre zamestnancov bolo bezpečné, nepresvedčili. Po dôkladnom zvážení všetkých okolností, napriek skutočnosti, že BVS konala obsahovo správne, BVS sa proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu hospodárnosti vynaložených prostriedkov nebude odvolávať,“ uviedol Peter Podstupka.

Jediným kritériom bola cena

Bratislavská vodárenská spoločnosť používa na svoju prevádzku technické zariadenia, ktorých stav je potrebné v zmysle zákona v pravidelných intervaloch odborne skontrolovať. Podľa hovorcu však predchádzajúci dodávateľ podľa zistení BVS tieto činnosti nevykonával tak, ako bolo potrebné.

„BVS napríklad pri kontrolách našla kladnú revíznu správu na bleskozvod, ktorý reálne nikdy neexistoval a veľa ďalších pochybení. Preto na začiatku roku 2020 vyhlásila na nového dodávateľa súťaž, v ktorej oslovila jedenásť spoločností,“ vysvetlil Podstupka.

Dodal, že jediným kritériom v súťaži bola najnižšia cena. BVS zároveň analyzovala zistené skutočnosti od nového dodávateľa a na základe týchto informácií podala na jar roku 2021 trestné oznámenie na preverenie pochybení z minulosti.

Pokutu vykryjú úsporami

Súťaž z roku 2020 vygenerovala medziročne vyššie ceny. Podľa BVS to spôsobila objektívne lepšia kvalita plnenia kontrol. Túto súťaž detailne kontrolovala Dozorná rada BVS aj poslanecký prieskum z hlavného mesta Bratislava.

„BVS vždy všetkým záujemcom poskytla detailné informácie o súťaži aj o dôvodoch, prečo sa rozhodla postupovať zvoleným spôsobom. BVS zároveň urobila kroky, aby sa do budúcna vyhla akýmkoľvek pochybnostiam o zvolenom postupe,“ informoval ďalej riaditeľ komunikácie.

Nová súťaž bola podľa vodárenskej spoločnosti vyhlásená na základe aktualizovanej predpokladanej hodnoty zákazky vo vestníku verejného obstarávania mesiace pred tým, ako tento postup odporučil Úrad pre verejné obstarávanie a súťaž je už v súčasnosti tesne pred ukončením.

Stanovenú pokutu vykryje BVS úsporami personálnych nákladov, ktoré sa týkali pozície vedúceho odboru obstarávania v období od decembra minulého roka po súčasnosť.