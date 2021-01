Bratislavská župa získala darom 300 000 ochranných rúšok z Taiwanu

Druhé najväčšie taiwanské mesto Kaohsiung darovalo Bratislavskému samosprávnemu kraju 300 tisíc ochranných rúšok. Odovzdať ich prišiel priamo vedúci Taipejskej reprezentačnej kancelárie na Slovensku David Nan-Yang Lee a poslanec Národnej rady SR, podpredseda Zahraničného výboru NR SR a predseda skupiny priateľstva medzi Taiwanom a Slovenskom v NR SR Peter Osuský. Cieľom bolo pomôcť Bratislavskému kraju v boji s pandémiou Covid-19.

„Je to štedrý dar a ďakujem zaň mestu Kaohsiung a jeho primátorovi. Bude zužitkovaný veľmi rozumným a vhodným spôsobom. Rúška rozdistribuujeme našim lekárom, poputujú tiež do zariadení sociálnych služieb a všade tam, kde je to potrebné. Časť bude použitá pre potreby nášho úradu. Takéto dary nedostávame často, je to pre nás výnimočné a veľmi si to vážime. Zároveň je to symbol toho, že priateľstvo dokáže fungovať bez ohľadu na vzdialenosť,“ poďakoval sa predseda BSK Juraj Droba.

Všetci sa spoločne zhodli, že pandémia dala celému svetu tvrdú lekciu a že jediná cesta k zlepšeniu situácie a návratu k bežnému životu, je zodpovedný prístup nás všetkých, kráčať spoločne a pomáhať jeden druhému.

Foto: Taipei Representative Office

„Naším cieľom je pomôcť inému regiónu poraziť túto pandémiu. Naším tajomstvom sú v prvom rade ľudia, ktorí skutočne dodržiavajú nariadenia. Myslím si, že aj vláda je transparentná, ľuďom poskytuje informácie s cieľom zamedziť akýmkoľvek podozreniam či nedôvere zo strany verejnosti. Tým dosahuje Taiwan to, že verejnosť koná v súlade s nariadeniami,“ozrejmil David Nan-Yang Lee, vedúci Taipejskej reprezentačnej kancelárie na Slovensku.

Zástupca Lee, župan Droba a poslanec Peter Osuský, dúfajú, že pandemická situácia na Taiwane a Slovensku bude čoskoro pod kontrolou a vráti sa do normálneho života. Župan Droba a poslanec Osuský vyjadrili obavu z vypuknutia infekcie vo všeobecnej nemocnici Taoyuan na Taiwane. Dúfajú, že sa situácia čoskoro upokojí, myslia na všetkých dotknutých a vyjadrujú im svoju podporu.

Foto: Taipei Representative Office

Okrem symbolického odovzdania rúšok bola počas neformálneho rozhovoru otvorená otázka ďalšej spolupráce medzi Kaohsiungom a bratislavskou župou, napríklad v oblastiach ako je kultúra, cestovný ruch, zdravie, vzdelávanie, veda a technika, či podpora priateľských kontaktov medzi občanmi.

„Taiwan je príkladom krajiny, ktorá úspešne zvláda boj s pandémiou. Veľmi si cením, že keď dostali vírus pod kontrolu, začali pomáhať krajinám, ktoré sú na tom zle. Pre mňa je dar od mesta Kaohsiung len jeden z mnohých príkladov úspešnej spolupráce a priateľstva Slovenska a Taiwanu,“ vyzdvihol na záver Peter Osuský, poslanec NR SR, podpredseda Zahraničného výboru NR SR a predseda skupiny priateľstva medzi Taiwanom a Slovenskom v NR SR.

Foto: Taipei Representative Office

