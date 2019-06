Bratislavské Dell Technologies fórum popíše digitálnu transformáciu

BRATISLAVA 11. júna (WebNoviny.sk) – Vo štvrtok 13. júna v bratislavskej Refinery Gallery sa stretnú technologickí experti, nadšenci a biznis komunita na jednodňovej konferencii Dell Technologies Forum 2019. Kto by sa chcel pridať k rozhovoru o tom, ako zaviesť umelú inteligenciu, strojové učenie, internet vecí do praxe, môže sa zaregistrovať zadarmo na stránke podujatia.

Dell Technologies fóra sa tento rok konajú vo viac ako 60 krajinách, vystúpia na nich stovky spíkrov a predstavia sa na ňom desiatky najnovších produktov poprednej digitálnej značky.´

Podujatie v Bratislave sa zameria najmä na praktickú aplikáciu trendov do praxe. Experti počas série vystúpení, prednášok, workshopov a diskusií ukážu ako vyzerá nasadzovanie inovácií vo firmách a aké sú ich praktické prínosy.

Zmeny v pracovnom živote si vyžadujú zmeny v technologickom myslení

Medzi pracovné pozície, ktoré sú vystavené najväčšiemu tlaku na zmenu, určite patria šéfovia IT. Ich úlohou už nie je len zabezpečovanie bežnej prevádzky, výmena zastaraných zariadení za nové, či vybavovanie „ticketov“.

Od dnešných CIO sa očakáva, že s jeho pomocou bude firma biznisovo rásť a pritiahne top talenty na pracovnom trhu. Nové zodpovednosti IT oddelení ilustruje fakt, že 42 % mileniálov by dalo výpoveď kvôli zastaraným technológiám. Zmeny sa však týkajú všetkých generácií. Analýza Dellu ukázala napríklad aj to, že viac ako 60 % zamestnancov bežne pracuje po pracovnej dobe alebo z domu. Na oba fenomény existujú riešenia – digitalizácia pracoviska aj firemnej kultúry, zvýšenie konektivity medzi kanceláriou a zamestnancom.

O týchto a ďalších témach bude reč aj na bratislavskom Dell Technologies Forum 2019.

