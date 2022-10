Bratislavské mestské pohrebníctvo sa pripravuje na Dušičky a predlžuje otváracie hodiny na cintorínoch

Bratislavské mestské pohrebníctvo Marianum prijalo opatrenia v súvislosti s vyššou návštevnosťou cintorínov počas Dušičiek. Ako informuje v tlačovej správe, bratislavské cintoríny budú do konca októbra otvorené v čase od 7:00 do 20:00.

„Mimoriadne otváracie hodiny budú na pohrebiskách v termíne od 1. do 8. novembra, a to v rovnakom čase od 7.00 do 20.00,“ konštatuje Marianum.

Kamenárske práce dočasne zakážu

Návštevníci cintorínov, s uprednostnením ŤZP, dôchodcov a ľudí so zdravotným obmedzením, budú mať cez víkend 22. – 23. októbra a od 28. októbra do 1. novembra v čase od 8:00 do 16:00 k dispozícii bezplatný odvoz elektromobilom až k hrobovému miestu na najväčších cintorínoch Vrakuňa, Slávičie údolie a v bratislavskom Krematóriu – urnovom háji.

Požiadavky na hrobové a urnové miesta bude možné vybaviť aj počas sviatkov v kanceláriách Správy cintorínov na Šafárikovom námestí 3, na Cintoríne Vrakuňa a v Krematóriu, počas mimoriadnych otváracích hodín od 29. októbra do 1. novembra v čase od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 17:00.

V termíne od 26. októbra do 1. novembra bude z dôvodu zachovania pokoja na cintorínoch zakázané vykonávanie kamenárskych prác.

Počas obdobia Dušičiek posilnia protipožiarne hliadky. „Tieto budú monitorovať stav bezpečnosti na cintorínoch a dohliadať na prevenciu vzniku požiarov zo zapálených sviečok,“ vysvetľuje Marianum.

Recyklovateľné materiály a živé kvety

V súvislosti so zvýšenou návštevnosťou cintorínov a pohybom ľudí odporúčajú návštevníkom, aby dbali na opatrnosť a strážili si svoje osobné veci. V prípade potreby budú spolupracovať s mestskou políciou a Dopravným podnikom Bratislava.

Návštevníkom odporúčajú priniesť na hroby dekorácie z recyklovateľných materiálov a uprednostniť živé kvetinové dekorácie.

„Na Cintoríne Vrakuňa je umiestnených päť stojísk na triedený odpad na sedem komodít. Takéto stojisko sa nachádza aj na cintoríne Petržalka,“ uvádza Marianum s tým, že na ďalších cintorínoch sú pre biologicky rozložiteľný odpad, ktorý tvorí až 58 percent z celkového množstva odpadu vznikajúceho na cintorínoch, umiestnené kompostéry.

Do týchto môžu návštevníci vyhadzovať sušené kvety a slamienky, burinu, zvyšky kvetín a kytíc, lístie, vetvičky, či šišky.