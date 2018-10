Bratislavské mestské zastupiteľstvo sa skončilo skôr, ako sa začalo

BRATISLAVA 4. októbra (WebNoviny.sk) – Bratislavské mestské zastupiteľstvo sa vo štvrtok skončilo skôr, ako sa začalo. Ráno nebolo uznášaniaschopné, poslanci sa približne hodinu schádzali, avšak ani pred 10:00 nebolo zastupiteľstvo schopné hlasovať.

Keď neboli poslanci dvakrát po sebe uznášaniaschopní, primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal zo sály odišiel. V rokovacej sále bolo počas druhého hlasovania z celkového počtu 45 poslancov 21. Takýto scenár sa opakuje za posledný mesiac už niekoľkýkrát. Vo štvrtok mali poslanci dokončiť rokovanie, ktoré nedokončili minulý týždeň.

Mesiac pred komunálnymi voľbami nemá bratislavské mestské zastupiteľstvo ukončených osem rokovaní. Tohtoročné komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra.

Rozšírenie zliav v mestskej hromadnej doprave

Bratislavská mestská poslankyňa Lucia Štasselová pre agentúru SITA poznamenala, že podľa nej zastupiteľstvo do novembrových komunálnych volieb všetky svoje nedokončene rokovania nestihne uzavrieť. „Tiež sa domnievam, že nedokončené zastupiteľstvá sa nemusia dokončiť,“ upozornila.

Bratislavskí mestskí poslanci mali mať vo štvrtok na stole materiál o rozšírení zliav v mestskej hromadnej doprave v hlavnom meste SR Bratislave.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal chce dostať viac cestujúcich do mestskej hromadnej dopravy. Rozšíriť by preto chcel zľavy na cestovanie pre vybrané skupiny. Mali by to byť úľavy pre seniorov, rodiny s deťmi i pre vodičov osobných áut počas výstavby bratislavského obchvatu.

Zavedenie pravidiel parkovania

Zaoberať sa vo štvrtok poslanci mali napríklad aj návrhom na zavedenie pravidiel parkovania v Bratislave. Naposledy sa mestské zastupiteľstvo parkovaním v meste malo zaoberať koncom júna, nakoniec sa však k nemu poslanci nedostali, pretože rokovanie nedokončili.

Už niekoľkýkrát mali mať poslanci na stole návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý súvisí s parkovacou politikou. Viackrát sa poslanci s primátorom pri tomto bode pohádali alebo sa k jeho prerokovaniu vôbec nedostali. Túto tému z rokovania primátor už aj viackrát stiahol.

V rokovacej sále počas mestských zastupiteľstiev nastáva anarchia, ktorá trvá aj niekoľko hodín. To, čo sa deje v bratislavskom mestskom zastupiteľstve, nemá so zdravým rozumom nič spoločné, tvrdí primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Reagoval tak na otázku, aký je jeho názor na zasadnutia zastupiteľstva, ktoré v súčasnosti strácajú kultúru, sú plné zmätkov, nepochopenia a často aj bez disciplíny. „Niektorí poslanci sú schopní hodiny hovoriť o tom, či Slovensko má, alebo nemá vyhrať majstrovstvá sveta v hokeji. Je to nezodpovedné a arogantné,“ vyjadril sa primátor pre novinárov.